Лукашенко заявил о дуге нестабильности у границ Белоруссии

По его словам, деструктивным силам нельзя давать повод разрушить созданный на белорусской земле мир. В начале месяца президент предупреждал о достигшем предела градусе в отношениях между Востоком и Западом

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что напряженность на планете растет «не по дням, а по часам», а ситуация вблизи границ Белоруссии «накаляется», сообщает «БелТА». Такое мнение глава государства высказал в ходе награждения военнослужащих Службы безопасности президента в преддверии 25-летия ведомства.

«Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле», — сказал Лукашенко.

Говоря о собственной службе безопасности, президент заметил, что у ее военнослужащих есть современное оружие, а в экстремальных ситуациях сотрудники службы готовы действовать «хладнокровно, четко, слаженно, незаметно, но эффективно». Служба безопасности президента Белоруссии была создана в 1994 году на основе управления госохраны МВД и группы «Альфа» КГБ.

«В случае, не дай бог, агрессии против нашего государства все мы — воины элитного подразделения, и наша задача — быть впереди всех подразделений, чтобы защитить страну, отечество и граждан», — добавил Лукашенко.

8 октября Лукашенко заявил, что градус в отношениях между Востоком и Западом достиг предела. Последним рубежом, по его словам, стал выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он выразил уверенность, что если Москва и Вашингтон не договорятся о продлении договора, то уже к 2021 году ядерное оружие в мире вообще не будет регулироваться.