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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 мая

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года, ученые назвали самый эффективный срок применения плазмы для лечения COVID — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 317,7 тыс. (8849 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 3099 человек (127 за сутки), выздоровели с начала эпидемии 92,6 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) предположили, что наиболее вероятным сценарием развития ситуации с коронавирусом в России станут появление повторных волн заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, череда карантинов вплоть до 2021 года. При наиболее правдоподобном сценарии карантинных циклов ВВП России упадет на 7–10%.
  • Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничительных мер в Москве. Заработают МФЦ, с ограничениями возобновит работу каршеринг. Вместе с тем в Москве перестанут действовать пропуска, оформленные в регионах. Кроме того, с 25 мая ношение масок и перчаток сделают также обязательным на столичных вокзалах и железнодорожных платформах.
  • Под наблюдение врачей попал глава Чечни Рамзан Кадыров. Медики подозревают у него заражение коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили СМИ.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что доклинические испытания вакцины в России идут по графику, их первые результаты и доступ для более широкого применения могут появиться в конце июля. Первыми прививку от коронавируса получат те, кто находится в группе риска по заболеванию, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, — пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями.

  • Ученые из ФМБА проводят исследования эффективности применения переливания плазмы крови переболевших людей для помощи тяжелобольным. По предварительным данным, наиболее эффективным этот метод лечения может быть тогда, когда переливание производится на начальных этапах, как только становится понятно, что заболевание развивается по крайне тяжелому сценарию.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 4,904 млн человек, более 323,4 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразилось более 5,1 млн человек, более 332 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где уже выявлено более 1,577 млн зараженных. Россия находится на втором месте (317,5 тыс.), Бразилия — на третьем (310 тыс.), Великобритания — на четвертом (252,2 тыс.), Испания — на пятом (233 тыс.).

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Белоруссии придется еще примерно месяц «барахтаться» с эпидемией коронавирусной инфекции, заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что Минск и Витебск, которые первыми столкнулись с проблемой, вышли на плато и заболеваемость в двух городах идет на спад.
  • Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить по всей стране флаги в память о тех людях, жизни которых унесла эпидемия. Траур будет продолжаться три дня. 

  • Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины предварительно договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей предоставление Киеву $5 млрд. Средства пойдут, в частности, на поддержку экономики из-за пандемии.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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