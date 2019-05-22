Путин пообещал профсоюзам поддержку силовиков в борьбе с самоуправством

Конфликты администрации предприятий с профсоюзными организациями, когда собственники отказываются от диалога с работниками, нужно пресекать, уверен Путин. Заниматься этими проблемами должна в том числе прокуратура, считает он

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Случаи, когда собственники или администрация предприятий отказываются от диалога с профсоюзами и препятствуют их работе, необходимо пресекать, уверен президент России Владимир Путин. Это, по его мнению, нужно делать с привлечением прокуратуры. Такую точку зрения глава государства выразил, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), передает ТАСС.

Случается, что собственники, заметил Путин, «осознанно дистанцируются от профсоюзов» и мешают созданию таких организаций.

О подобных инцидентах он отозвался как о «самоуправстве и произволе». Они, подчеркнул Путин, «безусловно, недопустимы». «В том числе с участием прокуратуры, надзорных органов нужно пресекать такие вещи», — считает президент.

«Такое положение дел, — продолжил глава государства, — как правило, складывается в тех регионах, где формально и вяло действуют трехсторонние комиссии, где главы субъектов не уделяют должного внимания сотрудничеству с профсоюзами, а их лидеры просто подстраиваются под сложившийся порядок». Какие именно регионы он имеет в виду, президент не уточнил.