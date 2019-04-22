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Новгородские власти опровергли информацию о забастовке медиков

В администрации губернатора Новгородской области заявили РБК, что сотрудники скорой помощи в городе Окуловка выезжают на вызовы к пациентам.

«Сегодня было девять вызовов и все они обслужены. Официальных заявлений о проведении каких-либо акций протеста в медицинских учреждениях в министерство здравоохранения Новгородской области не поступало», — сказали в управлении информационной политики.

Ранее независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» сообщил в Twitter, что сотрудники скорой помощи в Окуловке начали «итальянскую забастовку». В организации рассказали, что скорая принимает вызовы, но не выезжает на них в неукомплектованных бригадах. «Главный врач сбежал. Но мы не сдадимся. Требуем увеличения окладов на 100%», — отметили в профсоюзе.

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В администрации губернатора области назвали пиаром деятельность профсоюза. «Вопросы не решаются предъявлением ультиматума», — отметили в управлении. Власти добавили, что вопросы, которые копились в системе здравоохранения годами, невозможно решить в короткий промежуток времени.

В администрации рассказали, что в текущем году планируется провести ремонты во многих больницах, а также уже поставляется новое оборудование и решается вопрос с зарплатами. «Сейчас ограничением для роста доходов медиков являются задолженности медицинских учреждений. После их ликвидации главные врачи получат возможность стимулировать сотрудников», — отметили в пресс-службе.

РБК направил запрос в министерство здравоохранения Новгородской области.

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«Альянс врачей» также сообщил, что оператора профсоюза Павла Зеленского задержали полицейские. В пресс-службе УМВД по Новгородской области подтвердили РБК его задержание, отметив, что это связано с инцидентом, который произошел в Окуловке ранее, а не 22 апреля.

«Когда он приезжал [в Окуловку] в первый раз, у него был конфликт с должностным лицом Окуловской больницы, он [Зеленский] его ударил, после чего скрылся. Он доставлен в полицию. В отношении него составлен протокол за нанесение побоев должностному лицу Окуловской ЦРБ. По данному вопросу будет принято решение мировым судом», — пояснили в пресс-службе.

При этом в профсоюзе заявили, что в связи с тем, что требования медработников игнорируют, сотрудники скорой помощи решили уволиться всем коллективом.

Теги: Новгородская область, медработники, новости РБК, скорая помощь
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