Новгородские власти опровергли информацию о забастовке медиков

В администрации губернатора Новгородской области заявили РБК, что сотрудники скорой помощи в городе Окуловка выезжают на вызовы к пациентам.

«Сегодня было девять вызовов и все они обслужены. Официальных заявлений о проведении каких-либо акций протеста в медицинских учреждениях в министерство здравоохранения Новгородской области не поступало», — сказали в управлении информационной политики.

Ранее независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» сообщил в Twitter, что сотрудники скорой помощи в Окуловке начали «итальянскую забастовку». В организации рассказали, что скорая принимает вызовы, но не выезжает на них в неукомплектованных бригадах. «Главный врач сбежал. Но мы не сдадимся. Требуем увеличения окладов на 100%», — отметили в профсоюзе.

В администрации губернатора области назвали пиаром деятельность профсоюза. «Вопросы не решаются предъявлением ультиматума», — отметили в управлении. Власти добавили, что вопросы, которые копились в системе здравоохранения годами, невозможно решить в короткий промежуток времени.