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В работе приложения и сайта Альфа-банка произошел сбой

Пользователям во «ВКонтакте» банк ответил, что из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-онлайн
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В работе приложения и сайта Альфа-банка наблюдаются сбои, свидетельствуют данные сервиса DownRadar и убедились корреспонденты РБК.

В приложении появляется сообщение: «Сервер с указанным именем хоста не удалось найти». Сайт банка не открывается.

Сайт DownRadar зафиксировал более 2 тыс. жалоб. Большинство сообщений поступило из Москвы, также есть жалобы из Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

В группе банка во «ВКонтакте» кредитная организация сообщила, что временные проблемы со входом происходят из-за технических работ.

В Альфа-банке РБК заявили, что «уже все работает».  

В середине апреля сбой произошел в мобильном приложении Газпромбанка. При попытке входа в приложение появлялось уведомление «Временные проблемы со входом».

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Альфа-Банк Банки сбой
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