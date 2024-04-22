В работе приложения и сайта Альфа-банка произошел сбой
В работе приложения и сайта Альфа-банка наблюдаются сбои, свидетельствуют данные сервиса DownRadar и убедились корреспонденты РБК.
В приложении появляется сообщение: «Сервер с указанным именем хоста не удалось найти». Сайт банка не открывается.
Сайт DownRadar зафиксировал более 2 тыс. жалоб. Большинство сообщений поступило из Москвы, также есть жалобы из Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска.
В группе банка во «ВКонтакте» кредитная организация сообщила, что временные проблемы со входом происходят из-за технических работ.
В Альфа-банке РБК заявили, что «уже все работает».
В середине апреля сбой произошел в мобильном приложении Газпромбанка. При попытке входа в приложение появлялось уведомление «Временные проблемы со входом».
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