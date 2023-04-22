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Эвакуация жителей в Белгороде после обнаружения авиабомбы. Видео

Как проходит эвакуация жителей 17 домов в Белгороде после обнаружения авиабомбы ФАБ-500

Эвакуация жителей в Белгороде после обнаружения авиабомбы. Видео
Video

В Белгороде саперы нашли авиабомбу на улице Шаландина. По предварительным данным, это авиационный боеприпас ФАБ-500. 

Власти решили эвакуировать более 3 тыс. жителей 17 многоэтажных домов.

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. На перекрестке двух улиц образовалась 20-метровая воронка. Пострадали три человека. Минобороны объяснило взрыв «нештатным сходом боеприпаса» с самолета Су-34, который пролетал над городом.


 

Теги
Белгород эвакуация бомба
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В Белгороде нашли авиационный боеприпас ФАБ-500
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В Белгороде после обнаружения авиабомбы эвакуируют более 3 тыс. человек
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