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Эвакуация жителей в Белгороде после обнаружения авиабомбы. Видео
Как проходит эвакуация жителей 17 домов в Белгороде после обнаружения авиабомбы ФАБ-500
В Белгороде саперы нашли авиабомбу на улице Шаландина. По предварительным данным, это авиационный боеприпас ФАБ-500.
Власти решили эвакуировать более 3 тыс. жителей 17 многоэтажных домов.
Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. На перекрестке двух улиц образовалась 20-метровая воронка. Пострадали три человека. Минобороны объяснило взрыв «нештатным сходом боеприпаса» с самолета Су-34, который пролетал над городом.