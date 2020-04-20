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СМИ узнали о планах мэрии Москвы закупить 10 тыс. смартфонов для полиции

Власти ищут поставщика дешевых телефонов, необходимых для проверки цифровых пропусков
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мэрия Москвы собирается в ближайшее время приобрести около 10 тысяч смартфонов, с помощью которых полицейские будут проверять цифровые пропуска у граждан, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

По их данным, данным вопросом занимается департамент информационных технологий столичного правительства. На первом этапе планируется приобрести до 5000 смартфонов с 2 Гб оперативной памяти и до 16 Гб встроенной памяти. Речь может идти о недорогих моделях Hоnor (Huawei) и Samsung.

По информации «Коммерсанта» запрос на поставку смартфонов получила компания «Марвел-Дистрибуция», которая предоставила столичному департаменту модели нескольких брендов в ценовом сегменте от 4 тыс. до 12 тыс. рублей. При этом важным требованием властей является наличие необходимого количества смартфонов на складе.

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Источник издания указал, что в рознице цена телефонов, которые интересуют мэрию, составляет ₽5-7 тыс., однако оптовая цена может быть на 20-30% дешевле.

По словам технического директора Qrator Labs Артема Гавриченкова, в данном случае существует риск с точки зрения безопасности персональных данных, потому что бюджетные смартфоны не всегда получают необходимые для безопасности обновления.

Система электронных пропусков в Москве заработала с 15 апреля. Оформлять его необходимо тем, кто пользуется общественным транспортом или передвигается по городу на личном и служебном автомобиле. Пропуск пока не нужен тем, кто покидает жилище для похода в магазин или аптеку в непосредственной близости от дома или для выгула собак.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Москва, мэрия Москвы
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