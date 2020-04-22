Число умерших пациентов с коронавирусом в России превысило 500 человек

За сутки жертвами болезни в стране стали 57 человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России было зафиксировано 57 летальных исходов, связанных с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба. Всего с начала эпидемии в стране умерли 513 зараженных.

С начала эпидемии это новый суточный рекорд по числу смертей от коронавирусной инфекции. Накануне жертвами болезни стал 51 человек.

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