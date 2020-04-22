В Тюменской области задержали готовившего нападение на школу подростка

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 76,26 (+1,59) Quote, 21 апр, 15:01
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 82,62 (+1,51) Quote, 21 апр, 15:01
Глава Enel предупредил о «длинном марафоне» ограничений из-за вируса Бизнес, 11:00 СМИ узнали о рекомендации ВОЗ отменить футбольные турниры до 2022 года Спорт, 10:55 Не спешите заменять вредный пластик: что происходит с рынком упаковки Pro, 10:51 В Москве зафиксировали более 2,5 тыс. новых случаев коронавируса Общество, 10:48 Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля Экономика, 10:48 Как производители шоколада обучают фермеров вести хозяйство Партнерский материал, 10:48 Эксперты зафиксировали серьезное снижение зарплат. Как меняется рынок КХЛ Спорт, 10:46 ФСБ показала видео задержания готовившего нападение на школу Общество, 10:42 Число умерших пациентов с коронавирусом в России превысило 500 человек Общество, 10:41 В России за сутки выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом Общество, 10:41 Как меняется благотворительность в эпоху пандемии: семь главных трендов Социальная экономика, 10:32  В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 2,2 тыс. человек Общество, 10:31 Возможности Сети: какие перемены ждут университеты после пандемии Мнение, 10:28 На круизном судне в порту Японии у россиянина выявили коронавирус Общество, 10:27
Новости без коронавируса ,  
0 

В Тюменской области задержали готовившего нападение на школу подростка

Молодой человек готовил нападение на учебное заведение. При обыске у него нашли ружье, ножи и предметы, необходимые для создания взрывного устройства
Фото: СК РФ

ФСБ задержала жителя Тюменской области, который готовил массовое убийство в одном из учебных заведений региона. Как сообщает пресс-служба СК, по факту случившегося заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух или более лиц общеопасным способом).

Как отметили в ведомстве, 18-летний житель региона запланировал преступление на апрель. Он подготовил для этого охотничье ружье с патронами, охотничьи ножи, а также предметы, пригодные для изготовления самодельного взрывного устройства.

«В настоящее время подозреваемый задержан, следствием решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в СК.

Видео: ФСБ России

В Красноярске задержали готовившего нападение на школу подростка
Общество

В Тюменской области в связи с распространением коронавируса до 30 апреля действует режим самоизоляции. В этой связи учебные заведения в регионе были закрыты еще 18 марта, а школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.

16 апреля ФСБ сообщила о задержании в Красноярске подростка, который готовил нападение на школу. У него нашли обрез охотничьего ружья и патроны, «предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении».

В конце февраля ФСБ сообщила о подготовке нападения на школу в Саратове. Его собирались совершить двое подростков 2005 года рождения. Их задержали на территории бомбоубежища, где они хранили обрез. Помимо него они планировали использовать самодельные зажигательные смеси по рецептам из интернета, сообщала ФСБ.

Автор: Артем Филипенок
Теги: ФСБ
Материалы по теме
ФСБ сообщила об отложенном из-за коронавируса теракте в школе Красноярска
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter