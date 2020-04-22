В Тюменской области задержали готовившего нападение на школу подростка

Молодой человек готовил нападение на учебное заведение. При обыске у него нашли ружье, ножи и предметы, необходимые для создания взрывного устройства

Фото: СК РФ

ФСБ задержала жителя Тюменской области, который готовил массовое убийство в одном из учебных заведений региона. Как сообщает пресс-служба СК, по факту случившегося заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух или более лиц общеопасным способом).

Как отметили в ведомстве, 18-летний житель региона запланировал преступление на апрель. Он подготовил для этого охотничье ружье с патронами, охотничьи ножи, а также предметы, пригодные для изготовления самодельного взрывного устройства.

«В настоящее время подозреваемый задержан, следствием решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в СК.