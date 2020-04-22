СК возбудил первое уголовное дело за срыв дистанционных уроков

В причастности к нарушению дистанционных занятий следователи подозревают пользователя «ВКонтакте» под ником «Артур Амаев». На выложенных видеозаписях видно, как к онлайн-урокам подключается молодой человек и разыгрывает школьников

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело из-за срыва уроков, проводимых в дистанционном формате, сообщил СК.

Факт нарушения учебного процесса был записан на видео, записи появились в интернете 27 марта и 6 апреля, говорится в сообщении. Из них понятно, что некий человек присоединялся к онлайн-занятиям школьников и разыгрывал их, «при этом вел себя вызывающе, хамил, фактически срывал проводимые дистанционным образом учебные занятия, в том числе представлялся сотрудником Министерства образования».

Ведомство подозревает, что к срыву уроков может быть причастен пользователь соцсети «ВКонтакте» под ником «Артур Амаев». Он занимается тем, что организует пранки, и потом выкладывает на своем YouTube-канале под названием Russia Paver записи розыгрышей. Пользователь также позиционирует себя как стример, то есть транслирует видео в сеть в режиме реального времени, говорится в сообщении СК.

На YouTube-канале, который СК указал как принадлежащий пранкеру, ни 27 марта. ни 6 апреля видеозаписи не размещались.