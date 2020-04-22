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СК возбудил первое уголовное дело за срыв дистанционных уроков

В причастности к нарушению дистанционных занятий следователи подозревают пользователя «ВКонтакте» под ником «Артур Амаев». На выложенных видеозаписях видно, как к онлайн-урокам подключается молодой человек и разыгрывает школьников
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело из-за срыва уроков, проводимых в дистанционном формате, сообщил СК.

Факт нарушения учебного процесса был записан на видео, записи появились в интернете 27 марта и 6 апреля, говорится в сообщении. Из них понятно, что некий человек присоединялся к онлайн-занятиям школьников и разыгрывал их, «при этом вел себя вызывающе, хамил, фактически срывал проводимые дистанционным образом учебные занятия, в том числе представлялся сотрудником Министерства образования».

Ведомство подозревает, что к срыву уроков может быть причастен пользователь соцсети «ВКонтакте» под ником «Артур Амаев». Он занимается тем, что организует пранки, и потом выкладывает на своем YouTube-канале под названием Russia Paver записи розыгрышей. Пользователь также позиционирует себя как стример, то есть транслирует видео в сеть в режиме реального времени, говорится в сообщении СК.

На YouTube-канале, который СК указал как принадлежащий пранкеру, ни 27 марта. ни 6 апреля видеозаписи не размещались.

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Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации). Сейчас следователи пытаются установить местонахождение пользователя под псевдонимом «Артур Амаев».

В начале недели СК предупреждал, что за нарушение онлайн-занятий может последовать наказание вплоть до привлечения к уголовной ответственности. В ведомстве отметили, что в интернете стали все чаще появляться видеозаписи издевательств и пранков в отношении учителей.

«<...> демонстрируемое в видеороликах недостойное, оскорбительное поведение подростков является не только проявлением неуважения к педагогам и сверстникам. Действия таких «горе-авторов» препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей», — заявили в Следственном комитете. В ведомстве также добавили, что подобное поведение со стороны взрослых людей вызывает «еще большее недоумение».

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, дистанционное обучение, пранк
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