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СК пообещал наказывать за пранки над учителями

В сети участились случаи публикации материалов с издевательствами над учителями во время онлайн-занятий, заявили в СК и пообещали отслеживать распространителей таких публикаций и наказывать их
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы. Об этом говорится в специальном заявлении СК, опубликованном на портале ведомства.

«Все чаще в сети стали появляться видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств и так называемые пранки в отношении педагогов и преподавателей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что дистанционное обучение — единственно возможная форма освоения школьной программы в условиях пандемии коронавируса. «Тем не менее демонстрируемое в видеороликах недостойное, оскорбительное поведение подростков является не только проявлением неуважения к педагогам и сверстникам. Действия таких «горе-авторов» препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей, — заявили в СК и добавили, что действия некоторых взрослых пользователей интернета вызывают «еще большее недоумение».

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Следственный комитет намерен совместно с Министерством просвещения отслеживать публикации в сети, а также их распространителей, давать им правовую оценку «на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния».

В российских школах в связи с распространением коронавирусной инфекции были объявлены каникулы с 23 марта по 12 апреля. Вместе с тем в Министерстве просвещения обязали школы организовать онлайн-обучение, которое продлится как минимум до 30 апреля.

26 марта Следственный комитет создал рабочую группу по предупреждению распространения в интернете фейков о ситуации с коронавирусной инфекцией в России. Рабочая группа должна мониторить распространение в соцсетях и мессенджерах заведомо ложной и непроверенной информации о количестве заболевших коронавирусом в России, а также других недостоверных сведений, провоцирующих панические настроения.

Президент Владимир Путин 1 апреля подписал закон о штрафах за распространение ложной информации, связанной с коронавирусом. Граждане за фейки могут лишиться 300–700 тыс. руб., если сведения угрожают жизни и здоровью людей (или отправиться на обязательные и исправительные работы сроком до 360 часов или одного года). СМИ и юридические лица получат штраф от 1,5 млн до 3 млн руб. Если же распространяемые ими фейки приведут к смерти, беспорядкам, то максимальный штраф вырастет до 5 млн руб.

Следственный комитет уже неоднократно отчитывался о возбуждении уголовных дел по факту публикации и распространения фейковых новостей.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, удаленная работа, образование
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