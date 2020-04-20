СК пообещал наказывать за пранки над учителями
Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы. Об этом говорится в специальном заявлении СК, опубликованном на портале ведомства.
«Все чаще в сети стали появляться видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств и так называемые пранки в отношении педагогов и преподавателей», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что дистанционное обучение — единственно возможная форма освоения школьной программы в условиях пандемии коронавируса. «Тем не менее демонстрируемое в видеороликах недостойное, оскорбительное поведение подростков является не только проявлением неуважения к педагогам и сверстникам. Действия таких «горе-авторов» препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей, — заявили в СК и добавили, что действия некоторых взрослых пользователей интернета вызывают «еще большее недоумение».
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Следственный комитет намерен совместно с Министерством просвещения отслеживать публикации в сети, а также их распространителей, давать им правовую оценку «на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния».