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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп объявил о приостановке иммиграции в США на два месяца

Это поможет поддержать американцев, потерявших работу из-за пандемии, и сохранить для них рабочие места. Для работников некоторых отраслей будут сделаны исключения, в том числе, для специалистов в сельском хозяйстве

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что поток иммигрантов в США будет приостановлен по крайней мере на 60 дней, сообщает Financial Times.

По мнению президента, это позволит защитить американских работников, потерявших работу из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Приостановка иммиграции поможет безработным американцам быть первыми в очереди, когда [экономика] Америки будет открываться. Это было бы неправильно и нечестно, если бы американцев, уволенных из-за вируса, заменили работники из-за границы», — сказал Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

Он анонсировал подписание соответствующего указа в среду, 22 апреля. В документе, по словам главы государства, будут прописаны исключения, поэтому определенное количество людей все же сможет въезжать в страну с намерением остаться там жить. В частности, Трамп сообщил, что исключение будет сделано для сотрудников сельскохозяйственной отрасли.

По прошествии двух месяцев власти оценят экономическую ситуацию в стране и примут соответствующее решение по поводу миграционного потока, сообщил президент.

NYT узнала о планах Трампа приостановить выдачу большинства грин-карт
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О своем намерении приостановить поток иммигрантов в страну и таким образом поддержать потерявших работу американцев, Трамп сообщил еще во вторник на своей странице в Twitter. Позже газета The New York Times написала, что речь идет о приостановке выдачи грин-карт, которые дают право проживать и работать в США, не являясь их гражданином. По данным издания, власти США собираются разрешить получать грин-карты только детям и супругам граждан США. Также ограничительные меры могут затронуть и выдачу рабочих виз.

Помимо этого в ходе брифинга, президент США сообщил, что 20 штатов уже готовятся к перезапуску экономики, которая была приостановлена из-за вируса. Трамп сообщил, что это может случиться «в самом скором будущем». По его словам, население этих штатов составляет 40% от населения всей страны.

На прошлой неделе Дональд Трамп представил свой план по снятию ограничительных мер, введенных из-за вируса. Процесс будет проходить в три этапа: на первом откроются спортплощадки и спортивные залы, однако посетителям придется соблюдать дистанцию, на втором будут сняты ограничения передвижения, на третьем начнут работу остальные общественные места.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Дональд Трамп, иммиграция, грин-карты
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