Трамп объявил о приостановке иммиграции в США на два месяца

Это поможет поддержать американцев, потерявших работу из-за пандемии, и сохранить для них рабочие места. Для работников некоторых отраслей будут сделаны исключения, в том числе, для специалистов в сельском хозяйстве

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что поток иммигрантов в США будет приостановлен по крайней мере на 60 дней, сообщает Financial Times.

По мнению президента, это позволит защитить американских работников, потерявших работу из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Приостановка иммиграции поможет безработным американцам быть первыми в очереди, когда [экономика] Америки будет открываться. Это было бы неправильно и нечестно, если бы американцев, уволенных из-за вируса, заменили работники из-за границы», — сказал Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

Он анонсировал подписание соответствующего указа в среду, 22 апреля. В документе, по словам главы государства, будут прописаны исключения, поэтому определенное количество людей все же сможет въезжать в страну с намерением остаться там жить. В частности, Трамп сообщил, что исключение будет сделано для сотрудников сельскохозяйственной отрасли.

По прошествии двух месяцев власти оценят экономическую ситуацию в стране и примут соответствующее решение по поводу миграционного потока, сообщил президент.