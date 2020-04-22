Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 апреля

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 76,26 (+1,59) Quote, 21 апр, 15:01
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 82,62 (+1,51) Quote, 21 апр, 15:01
В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года Общество, 09:25 В Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска в метро Общество, 09:18 СМИ узнали о проблемах с лечением больных гепатитом из-за коронавируса Общество, 09:05 Главврач больницы в Коммунарке сообщил о 430 пациентах с коронавирусом Общество, 08:53 Побег из реальности: как пандемия помогла Nintendo заработать — Bloomberg Pro, 08:52 Россия заняла 19-е место в рейтинге экспорта футболистов за 2019 год Спорт, 08:45 Число зараженных коронавирусом в Приморье возросло более чем на 70% Общество, 08:15 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:10 Суды официально признали пандемию форс-мажором: первые кейсы Pro, 07:56 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 апреля Общество, 07:55 В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России Общество, 07:34 В Хабаровском крае обязали граждан носить маски в общественных местах Общество, 07:22 40% россиян заявили об опасениях об «убитом» из-за самоизоляции бизнесе Бизнес, 07:00 Во время эпидемии в Москве поставили рекорд по количеству арестов Общество, 07:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 апреля

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 52,7 тыс. человек, штат Миссури подал иск к Китаю из-за коронавируса, в ООН предсказали голод «библейских масштабов» — главное в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

  • Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 52,7 тыс., за прошлые сутки оно возросло на 5642 человека. Всего в стране от COVID-19 умерли 456 человек, за сутки количество летальных исходов увеличилось на 51.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<300
0
<500
0
<1000
0
от 1000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве за сутки умерли еще 28 человек с подтвержденным заражением SARS-CoV-2. Самому молодому пациенту было 30 лет, он болел красной волчанкой. Всего с учетом новых случаев в столице умер 261 человек с коронавирусом.
  • Врач и телеведущий Александр Мясников, возглавляющий информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщил, что ошибся с прогнозом пика заболеваемости в России. Ранее он говорил, что пик придется на конец апреля. По новому прогнозу, до мая распространение COVID-19 в стране будет расти, в мае заболевание выйдет на плато (когда число новых случаев не растет), а к концу месяца эпидемия пойдет на спад.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Множество молодых людей среди зараженных коронавирусом в России связано с тем, что пенсионеры более дисциплинированны и лучше выполняют требования социальной дистанции, заявил замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов.
  • Тесты на антитела к коронавирусу могут стать доступными для всех желающих уже в мае. По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, процесс разработки таких тестов не слишком сложен, но его должны быстро зарегистрировать надзорные органы.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире на вечер 21 апреля превысило 2,397 млн человек, 162,9 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 2,56 млн человек, более 177,4 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (824,4 тыс.). Испания находится на втором месте (204,1 тыс.), Италия — на третьем (183,9 тыс.), Франция — на четвертом (159,2 тыс.), Германия — на пятом (148,4 тыс.). Россия располагается на десятой строчке.
  • Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться SARS-CoV-2 служит долгое и близкое общение с его носителем. Исследователи не смогли найти следов живого вируса на поверхностях предметов.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Человечество может столкнуться с голодом «библейских масштабов» из-за пандемии коронавируса, если не обеспечит продовольственную безопасность, заявили в ВОЗ. По данным ООН, до конца 2020 года с острой нехваткой продовольствия в мире могут столкнуться 265 млн человек.
  • Вторая волна эпидемии коронавируса в США, которая может нахлынуть следующей зимой, будет более страшной, чем первая, заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд. Американский штат Миссури подал иск к правительству, Коммунистической партии, должностным лицам и госучреждениям Китая. Генпрокурор штата обвиняет Пекин в сокрытии информации о распространении COVID-19, что привело к пандемии и серьезным экономическим последствиям в Миссури.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter