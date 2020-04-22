Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 апреля

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 52,7 тыс. человек, штат Миссури подал иск к Китаю из-за коронавируса, в ООН предсказали голод «библейских масштабов» — главное в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 52,7 тыс., за прошлые сутки оно возросло на 5642 человека. Всего в стране от COVID-19 умерли 456 человек, за сутки количество летальных исходов увеличилось на 51.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <300 0 <500 0 <1000 0 от 1000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве за сутки умерли еще 28 человек с подтвержденным заражением SARS-CoV-2. Самому молодому пациенту было 30 лет, он болел красной волчанкой. Всего с учетом новых случаев в столице умер 261 человек с коронавирусом.

Врач и телеведущий Александр Мясников, возглавляющий информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщил, что ошибся с прогнозом пика заболеваемости в России. Ранее он говорил, что пик придется на конец апреля. По новому прогнозу, до мая распространение COVID-19 в стране будет расти, в мае заболевание выйдет на плато (когда число новых случаев не растет), а к концу месяца эпидемия пойдет на спад.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Множество молодых людей среди зараженных коронавирусом в России связано с тем, что пенсионеры более дисциплинированны и лучше выполняют требования социальной дистанции, заявил замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов.

Тесты на антитела к коронавирусу могут стать доступными для всех желающих уже в мае. По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, процесс разработки таких тестов не слишком сложен, но его должны быстро зарегистрировать надзорные органы.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире на вечер 21 апреля превысило 2,397 млн человек, 162,9 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 2,56 млн человек, более 177,4 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (824,4 тыс.). Испания находится на втором месте (204,1 тыс.), Италия — на третьем (183,9 тыс.), Франция — на четвертом (159,2 тыс.), Германия — на пятом (148,4 тыс.). Россия располагается на десятой строчке.

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться SARS-CoV-2 служит долгое и близкое общение с его носителем. Исследователи не смогли найти следов живого вируса на поверхностях предметов.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Человечество может столкнуться с голодом «библейских масштабов» из-за пандемии коронавируса, если не обеспечит продовольственную безопасность, заявили в ВОЗ. По данным ООН, до конца 2020 года с острой нехваткой продовольствия в мире могут столкнуться 265 млн человек.

Вторая волна эпидемии коронавируса в США, которая может нахлынуть следующей зимой, будет более страшной, чем первая, заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд. Американский штат Миссури подал иск к правительству, Коммунистической партии, должностным лицам и госучреждениям Китая. Генпрокурор штата обвиняет Пекин в сокрытии информации о распространении COVID-19, что привело к пандемии и серьезным экономическим последствиям в Миссури.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

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