Матвиенко попеняла главе Минобрнауки на недостаток амбиций

Спикер Совфеда призвала Михаила Котюкова сконцентрировать усилия в тех направлениях, где у России есть конкурентные преимущества и где она может стать лидером. При этом Матвиенко предостерегла Минобрнауки от умаления роли РАН

Валентина Матвиенко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

У руководства Минобрнауки не достает амбиций, заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя выступление главы ведомства Михаила Котюкова в рамках правительственного часа.

«Амбиций надо добавить. Мало у вас амбиций. Понимаете? Мало!» — сказала Матвиенко, отметив, что так и не услышала, каких прорывных достижений Россия добьется к 2025 году в рамках национального проекта и федеральных программ. «Надо сконцентрировать усилия на тех прорывных направлениях, где сохранились научные школы, где мы можем, где мы конкурентны и где мы можем стать лидерами», — добавила глава Совета Федерации.

​В то же время Матвиенко предостерегла главу Минобрнауки от попыток умалить роль Российской академии наук и в одиночку решать, какие именно направления должны быть прорывными.

«Ученый мир должен определять. В этом смысле, мне кажется, не хватает министерству практики совета с учеными, с директорами институтов, ректорами, с Академией наук. Надо их слышать, надо их слушать. Конечно, ответственность несет в конечном счете министерство, но все-таки направление научных исследований, программы научных исследований все-таки должна определять Академия наук», — сказала Матвиенко.