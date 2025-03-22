Блогеры получили коды ОКВЭД

В классификатор видов экономической деятельности добавят коды: «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети» и «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети»

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С 1 мая деятельность блогеров будет закреплена в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), скан приказа Росстандарта в своем телеграм-канале опубликовала депутат Госдумы Яна Лантратова.

В классификатор включены следующие коды: 70.21.1 «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети»; 70.21.9 «Деятельность в сфере связей с общественностью прочая»; 73.11.1 «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети»; 73.11.9 «Деятельность рекламных агентств прочая».

«Благодарю агентство и лично руководителя Росстандарта Антона Шалаева за столь плодотворное сотрудничество, итогом которого являются эти изменения!» — написала депутат.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Ассоциации блогеров и агентств (АБА), коды ОКВЭД необходимы «для определения статуса инфлюенсеров и агентств как участников рынка, государственного регулирования и защиты (от защиты авторских прав до доступа к госпрограммам поддержки бизнеса), а также для учета оборотов индустрии, привлечения инвестиций и выстраивания стратегии ее развития». Там рассказали, что изначально предлагалась формулировка «деятельность рекламная в сфере инфлюенс-маркетинга», но она «в итоге не подошла, потому что охватывала не всех блогеров на рынке, а также были проблемы с формированием понятия «блогер».

«Блогеры, занимающиеся соответствующей деятельностью, должны будут добавить эти коды в свои регистрационные данные. Для этого им необходимо подать заявление о внесении изменений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или юридических лиц (ЕГРЮЛ), указав новые коды ОКВЭД. Процедура внесения изменений достаточно стандартная и может быть выполнена через портал «Госуслуги» или при личном обращении в налоговую инспекцию», — объяснил в разговоре с РБК адвокат Павел Желновод.

Если блогер не внесет соответствующие коды в свои регистрационные данные, он может столкнуться с дополнительными налоговыми проверками, лишиться доступа к некоторым налоговым льготам и специальным режимам налогообложения, а также возможности участвовать в системе государственного заказа, рассказал адвокат. «Таким образом, для легальной и прозрачной деятельности блогерам рекомендуется своевременно обновить свои регистрационные данные, добавив соответствующие коды ОКВЭД», — отметил он.

В ноябре прошлого года сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин на заседании рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в блогосфере сообщил о планах ввести для блогеров сразу несколько кодов ОКВЭД, которые были разработаны и согласованы в октябре на совещании в Минцифры. В группу входят Лантратова, зампредседателя Госдумы Петр Толстой и др.

По словам Перлина, на совещании были согласованы три новых кода ОКВЭД: «деятельность по распространению рекламы пользователем соцсети», «деятельность по созданию и распространению информации пользователем социальной сети», «деятельность в сфере связей с общественностью прочая». Минэкономразвития предлагало добавить еще один код — «деятельность рекламных агентств прочая», но его введение «вызвало ряд сомнений у экспертов АКАР (Ассоциации коммуникационных агентств России. — РБК)», рассказал он.

По словам начальника отдела специальных налоговых режимов управления налогообложения юрлиц Федеральной налоговой службы (ФНС) Марата Садыкова, введение кодов ОКВЭД позволит блогерам пользоваться специальными льготными налоговыми режимами, не уходить в «серую» зону и не дробить бизнес.

В июле был принят закон, который обязывает владельцев телеграм-каналов и аккаунтов в соцсетях с 10 тыс. подписчиков и более передавать о себе данные в Роскомнадзор. Агентство будет вести реестр таких страниц. Для владельцев каналов, которые не зарегистрируются, предусмотрены ограничения: они не смогут размещать у себя рекламу, а другим каналам нельзя будет репостить их сообщения. Обязанность зарегистрировать свой аккаунт вступила в силу 1 ноября. Тогда же на «Госуслугах» появилась специальная форма, через которую это можно сделать. С 1 января 2025 года владельцы соцсетей в течение суток и до выполнения требований должны будут ограничить доступ к блогам, владельцы которых не предоставили регулятору данные о себе.