Роскомнадзор раскрыл основания для удаления блогеров из реестра
Роскомнадзор определил основания для исключения из реестра страниц в соцсетях с более чем 10 тыс. подписчиков, следует из приказа об утверждении порядка формирования и ведения перечня. Документ размещен на портале опубликования правовых актов.
Так, основаниями для исключения из реестра могут стать:
- публикация информации, запрещенной для распространения в России;
- отсутствие маркировки в публикации иноагента;
- сокращение числа подписчиков до менее 10 тыс. (аудитория страницы не превышает это значение в течение трех месяцев);
- удаление страницы пользователем.
Кроме того, удалить страницу из перечня могут в случае репоста публикации другого пользователя с аудиторией более 10 тыс. человек, сведения о котором не включены в реестр, уточнили в Минцифры.
Решение об исключении принимается в течение трех дней после выявления оснований для этого. Уведомлять об этом пользователя будут через «Госуслуги», а владельца соцсети — с использованием программы для взаимодействия с РКН.
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