Роскомнадзор раскрыл основания для удаления блогеров из реестра

Роскомнадзор определил основания для исключения из реестра страниц в соцсетях с более чем 10 тыс. подписчиков, следует из приказа об утверждении порядка формирования и ведения перечня. Документ размещен на портале опубликования правовых актов.

Так, основаниями для исключения из реестра могут стать:

публикация информации, запрещенной для распространения в России;

отсутствие маркировки в публикации иноагента;

сокращение числа подписчиков до менее 10 тыс. (аудитория страницы не превышает это значение в течение трех месяцев);

удаление страницы пользователем.

Кроме того, удалить страницу из перечня могут в случае репоста публикации другого пользователя с аудиторией более 10 тыс. человек, сведения о котором не включены в реестр, уточнили в Минцифры.

Решение об исключении принимается в течение трех дней после выявления оснований для этого. Уведомлять об этом пользователя будут через «Госуслуги», а владельца соцсети — с использованием программы для взаимодействия с РКН.

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