В «Крокус Сити Холл» после стрельбы начался пожар

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В концертном зале «Крокус Сити Холл», где ранее неизвестные начали стрельбу, начался пожар.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что перед пожаров в концертном зале прогремел взрыв. Один из очевидцев, видео с которым публикует «112», сообщил, что зал был подожжен.

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