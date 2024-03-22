В «Крокус Сити Холл» после стрельбы начался пожар
В концертном зале «Крокус Сити Холл», где ранее неизвестные начали стрельбу, начался пожар.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что перед пожаров в концертном зале прогремел взрыв. Один из очевидцев, видео с которым публикует «112», сообщил, что зал был подожжен.
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