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ФСИН ответила на сообщения о закрытии колонии в Новой Ляле

ГУФСИН по Свердловской области: колонию в Новой Ляле могут оптимизировать
ИК № 54 в Новой Ляле могут оптимизировать, но документы об этом пока не пришли, сообщили во ФСИН. В колонии трудоустроена немалая часть населения города с населением 10 тыс. человек
ИК № 54 в Новой Ляле
ИК № 54 в Новой Ляле (Фото: fsin-mag.ru)

Исправительную колонию (ИК) строгого режима № 54 в Новой Ляле могут оптимизировать, но документы об этом в настоящий момент не поступали, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

«И не только его. И еще несколько учреждений. Из этого ничего не следует абсолютно», — сказал он. В 2023 году в Свердловской области закрыли четыре колонии, три из них ожидали оптимизации с осени 2020 года, отметил Левченко, добавив, что закрытие возможно только при наличии соответствующего документа.

«ФСИН ежегодно направляет [документы] в территориальные органы УИС (уголовно-исполнительной системы. — РБК), колонии закрываются и оптимизируются по всей стране, потому что у нас осужденных становится меньше по всей стране. Не два года назад это началось, а давно, лет 15 назад», — сказал Левченко.

По его словам, часть сотрудников уходит на пенсию до 35 лет, потому что у них льготный режим службы. «Мы сокращали 15 лет 20 учреждений. <…> Кто захотел, на пенсию пошел, в депутаты поселкового совета, бизнесом занялся. У нас есть сотрудники колонии, которые становятся директорами детсадов, директорами школ. И у нас при этом есть масса вакансий — <...> кто хочет, тот служит», — пояснил он.

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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Ранее издание «ФедералПресс» со ссылкой на источник сообщило о подготовке к закрытию ИК № 54, где трудоустроена половина взрослого населения Новой Ляли. По состоянию на 2023 год численность жителей города составляла 10 530 человек.

До этого ФСИН сообщала о закрытии ИК № 62 в Свердловской области, а также КП-57, ИК-56, ЛИУ-58.

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Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов 21 марта анонсировал закрытие исправительных колоний в Арейском и Громадске в 2024 году из-за значительного сокращения числа осужденных. Он связал это с их отправкой для участия в военной операции на Украине. По словам Денисова, эти колонии являются градообразующими предприятиями.

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Россия ФСИН Свердловская область оптимизация
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