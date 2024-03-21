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Во ФСИН объяснили, зачем подожгли здания в бывшей колонии на Урале

ФСИН по Свердловской области: здания в бывшей колонии подожгли для их списания
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

На Урале подожгли остатки разобранных зданий в бывшей исправительной колонии № 62 в Ивделе. Это было сделано во время работ по ликвидации колонии и списания имущества, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Свердловской области.

«Есть порядок после того, как ликвидирована колония, списания имущества, которое в ней было, — зданий старых. Разбирают здания и остатки от разобранных зданий, это согласованный процесс. Сегодня остатки здания ликвидировались путем сожжения», — сообщили в ведомстве.

На место выехали две пожарные бригады и под их контролем остатки были сожжены.

В ноябре 2023 года ИК № 62 в Ивделе закрыли. Сотрудники были трудоустроены на новых местах, писало Ura.ru. ФСИН сообщала, что причиной закрытия стала «убыточность колонии». Также там указывали, что постройки в колонии были деревянными и их износ составлял почти 100%. По этой же причине за последние годы закрыли колонии КП-57, ИК-56, ЛИУ-58.

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