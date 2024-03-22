На Камчатке освободили взятую в заложницы женщину
В Петропавловске-Камчатском правоохранители задержали мужчину, который взял в заложники женщину и угрожал ей расправой, сообщает Единый ситуационно-мониторинговый центр по региону.
«По состоянию на 11:52 (2:52 по мск) злоумышленник задержан, пострадавших нет», — говорится в публикации. РЕН уточняет, что девушка спустилась на улицу по приставленной к балкону лестнице.
По информации Baza, захватчик — 32-летний мужчина, ранее судимый по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Телеграм-канал добавляет, что в начале марта он вернулся из зоны военной операции, об этом также пишет «Осторожно, новости».
В феврале 2023 года в Москве мужчина взял травматический пистолет и вместе со знакомым пришел в цветочный магазин на улице Таганской. Они взяли в заложницы двух продавщиц. После прибытия на место происшествия сотрудников правоохранительных органов мужчина выстрелил из травматического пистолета в одного из них.
Против захватчиков завели уголовное дело по статье о захвате заложников (ст. 206 УК), а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). У одного из задержанных был при себе травматический пистолет.
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