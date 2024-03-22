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На Камчатке освободили взятую в заложницы женщину

На Камчатке спасли взятую в заложницы женщину, захватчика задержали
Мужчина угрожал заложнице расправой. Женщину спустили с балкона по лестнице, она не пострадала. Полицейские задержали захватчика. Телеграм-канал Baza сообщил, что ранее он был судим

В Петропавловске-Камчатском правоохранители задержали мужчину, который взял в заложники женщину и угрожал ей расправой, сообщает Единый ситуационно-мониторинговый центр по региону.

«По состоянию на 11:52 (2:52 по мск) злоумышленник задержан, пострадавших нет», — говорится в публикации. РЕН уточняет, что девушка спустилась на улицу по приставленной к балкону лестнице.

По информации Baza, захватчик — 32-летний мужчина, ранее судимый по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Телеграм-канал добавляет, что в начале марта он вернулся из зоны военной операции, об этом также пишет «Осторожно, новости».

На Камчатке мужчина взял в заложники женщину
Общество
Фото:esmc_41 / Telegram

В феврале 2023 года в Москве мужчина взял травматический пистолет и вместе со знакомым пришел в цветочный магазин на улице Таганской. Они взяли в заложницы двух продавщиц. После прибытия на место происшествия сотрудников правоохранительных органов мужчина выстрелил из травматического пистолета в одного из них.

Против захватчиков завели уголовное дело по статье о захвате заложников (ст. 206 УК), а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). У одного из задержанных был при себе травматический пистолет.

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София Шошина София Шошина
Камчатский край Петропавловск-Камчатский захват заложников задержание
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