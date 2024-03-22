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На Камчатке мужчина взял в заложники женщину

В Петропавловске-Камчатском мужчина взял женщину в заложники
Мужчина угрожает расправой. На место прибыли сотрудники органов, они заблокировали въезды во двор. Позднее он начал общаться с переговорщиками
Фото: esmc_41 / Telegram
Фото: esmc_41 / Telegram

В Петропавловске-Камчатском мужчина взял женщину в заложники и угрожает расправой, сообщил Единый ситуационно-мониторинговый центр по региону.

«По информации от УМВД Камчатского края, по адресу ул. Кроноцкая, д. 12, г. Петропавловск-Камчатский, мужчина взял женщину в заложники, угрожает расправой», — говорится в публикации. Мужчина не идет на переговоры, полиция готовит штурм, уточнило ведомство. Позднее он начал общаться с переговорщиками.

Mash уточняет, что мужчина вооружен. Местные жители вызвали полицию, когда услышали шум, въезды со двора перекрыты правоохранителями, говорится в публикации. По информации Baza, мужчине 32 года, у него есть судимость по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Телеграм-канал добавляет, что в начале марта он вернулся из зоны военной операции.

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Фото:moscowproc / Telegram

В марте 2023 года вооруженный ножом мужчина захватил в заложники продавца круглосуточного «Магнита» в Тюмени. Прибывшие на место оперативники освободили заложника и задержали подозреваемого, никто не пострадал. Против него завели дело по статье о захвате заложника, в том числе с применением оружия или опасного для жизни насилия (ч. 2 ст. 206 УК, до 15 лет лишения свободы)

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София Шошина София Шошина
Камчатский край Петропавловск-Камчатский захват заложников
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