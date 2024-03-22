На Камчатке мужчина взял в заложники женщину
В Петропавловске-Камчатском мужчина взял женщину в заложники и угрожает расправой, сообщил Единый ситуационно-мониторинговый центр по региону.
«По информации от УМВД Камчатского края, по адресу ул. Кроноцкая, д. 12, г. Петропавловск-Камчатский, мужчина взял женщину в заложники, угрожает расправой», — говорится в публикации. Мужчина не идет на переговоры, полиция готовит штурм, уточнило ведомство. Позднее он начал общаться с переговорщиками.
Mash уточняет, что мужчина вооружен. Местные жители вызвали полицию, когда услышали шум, въезды со двора перекрыты правоохранителями, говорится в публикации. По информации Baza, мужчине 32 года, у него есть судимость по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Телеграм-канал добавляет, что в начале марта он вернулся из зоны военной операции.
В марте 2023 года вооруженный ножом мужчина захватил в заложники продавца круглосуточного «Магнита» в Тюмени. Прибывшие на место оперативники освободили заложника и задержали подозреваемого, никто не пострадал. Против него завели дело по статье о захвате заложника, в том числе с применением оружия или опасного для жизни насилия (ч. 2 ст. 206 УК, до 15 лет лишения свободы)
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