Следственный комитет возбудил дело по факту захвата заложников в Москве

Следственный комитет возбудил дело по факту захвата заложников в цветочном магазине в центре Москвы, сообщило ГСУ СК по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 206 УК (захват заложника), ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органах)», — говорится в сообщении ведомства.

Вечером 17 февраля полицейские задержали мужчину, который с «предметом, похожим на пистолет», удерживал женщину в цветочном магазине на Таганской улице. Позже телеграм-канал столичной прокуратуры уточнил, что задержанных двое, они взяли в заложники продавца магазина. У одного из них был травматический пистолет. В сообщении Следственного комитета отмечается, что сотрудники ведомства работают на месте преступления, «фигуранты задержаны, в ближайшее время следователи приступят к их допросу». Продавец, ставшая заложницей, не пострадала.

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