Генерал СК получил 20 лет колонии по делу о покушении на губернатора
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего начальника следственного управления СК по Волгоградской области Михаила Музраева к 20 годам колонии по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова, сообщили РБК в пресс-службе Южного окружного военного суда.
«Приговор вынесли — 20 лет, как просили государственные обвинители. Будем обжаловать», — заявил РБК адвокат Музраева Андрей Грохотов.
Суд также лишил Музраева звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград. Сообщника, предпринимателя Владимира Зубкова, приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Обвинение запрашивало для обвиняемых почти аналогичные сроки: 20 лет для Музраева и 15 — для Зубкова.
Музраева обвиняли в организации «пиротехнической атаки» по п. «а» ч. 2 ст. 205 — террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, ч. 1 ст. 222 — незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов и ч. 1 ст. 285 — злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы.
Музраев и Зубков виновными себя не признали и попросили суд вынести оправдательный приговор.
Следствие пришло к выводу, что ночью 16 ноября 2016 года на территорию дома губернатора в Волгограде проникла преступная группа из пяти человек, один из них безуспешно попытался поджечь стену дома с помощью легковоспламеняющейся жидкости.
Группу возглавлял Евгений Ремезов, главный арендатор центрального рынка в Волгограде. Он настаивает, что поджечь дом его попросил Зубков по поручению Музраева.