Суд приговорил генерала СК Музраева к 20 годам колонии по делу о покушении на губернатора

Генерал СК получил 20 лет колонии по делу о покушении на губернатора

Музраев приговорен к максимальному сроку, его также лишили звания генерал-лейтенанта. Его обвиняли в организации «пиротехнической атаки» на дом главы Волгоградской области в 2016 году, поджечь дом губернатора не удалось

Михаил Мурзаев (в центре) (Фото: Высота 102 / YouTube)

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего начальника следственного управления СК по Волгоградской области Михаила Музраева к 20 годам колонии по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова, сообщили РБК в пресс-службе Южного окружного военного суда.

«Приговор вынесли — 20 лет, как просили государственные обвинители. Будем обжаловать», — заявил РБК адвокат Музраева Андрей Грохотов.

Суд также лишил Музраева звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград. Сообщника, предпринимателя Владимира Зубкова, приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Обвинение запрашивало для обвиняемых почти аналогичные сроки: 20 лет для Музраева и 15 — для Зубкова.

Музраева обвиняли в организации «пиротехнической атаки» по п. «а» ч. 2 ст. 205 — террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, ч. 1 ст. 222 — незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов и ч. 1 ст. 285 — злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы.

Музраев и Зубков виновными себя не признали и попросили суд вынести оправдательный приговор.

Следствие пришло к выводу, что ночью 16 ноября 2016 года на территорию дома губернатора в Волгограде проникла преступная группа из пяти человек, один из них безуспешно попытался поджечь стену дома с помощью легковоспламеняющейся жидкости.

Группу возглавлял Евгений Ремезов, главный арендатор центрального рынка в Волгограде. Он настаивает, что поджечь дом его попросил Зубков по поручению Музраева.