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Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина»

Адвокаты и бизнесмен утверждают, что книга содержит ложные заявления и клевету в отношении Абрамовича, в том числе о покупке «Челси». Автором книги, которая вышла в 2020 году, стала экс-корреспондент Financial Times в Москве
Роман Абрамович
Роман Абрамович (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович подал в суд на HarperCollins, которая является одной из крупнейших издательских компаний в мире. Именно она выпустила книгу «Люди Путина», в которой упоминался Абрамович.

Юридическая фирма Harbottle & Lewis LLP, которая представляет интересы предпринимателя, сообщила, что судебное разбирательство связано с рядом ложных и клеветнических заявлений, сделанных в отношении Абрамовича в книге «Люди Путина».

«В книге ложно утверждается, что наш клиент действовал коррумпировано, и выдвигается ложная информация о покупке нашим клиентом футбольного клуба «Челси» и его деятельности. Такие утверждения абсолютно неприемлемы и безосновательны», — отмечает защита Абрамовича.

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Миллиардер сообщил, что эта книга была издана в Великобритании. Она, по его словам, содержит ложные заявления и клевету в отношении него, в том числе о покупке «Челси» и деятельности футбольного клуба. «Я никогда не стремился получить публичный статус, и я всегда отказывался от комментариев по любым вопросам, включая любые ложные или вводящие в заблуждение заявления обо мне или футбольном клубе «Челси». Однако стало ясно, что ложные обвинения в этой книге оказывают пагубное влияние не только на мою личную репутацию, но и на деятельность ФК «Челси», — цитирует Абрамовича пресс-служба лондонской команды.

Бизнесмен признался, что его цель состояла в том, чтобы избежать судебного разбирательства. Команда его юристов, как заметил Абрамович, взаимодействовала с издателями, чтобы попытаться найти мирное решение, предоставив им подробную информацию, касающуюся различных ложных утверждений о нем в книге, включая повторение утверждений, которые уже были признаны ложными в Высоком суде Англии во время предыдущих судебных разбирательств.

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«К сожалению, эти действия не увенчались успехом, и издатель не исправил ложные утверждения в книге. <...> Я надеюсь, что сегодняшние действия не только опровергнут ложные обвинения в отношении моего имени, но и послужат напоминанием о положительном влиянии «Челси» на Великобританию. У меня есть все основания полагать, что суды предоставят мне справедливое судебное разбирательство, как и в прошлом», — заключил Абрамович.

РБК направил запрос представителю инвестиционной компании Millhouse, основным владельцем которой является Абрамович.

Книга «Люди Путина» вышла в Великобритании в прошлом году. Ее автор — бывший корреспондент Financial Times в Москве Кэтрин Белтон. Она прожила в России 16 лет. В книге утверждается, что группа приближенных к президенту России Владимиру Путину экс-офицеров КГБ и силовиков захватила ключевые компании в постсоветской экономике и государственные институты. Книга представляет собой расследование с комментариями кремлевских инсайдеров, дипломатов, сотрудников разведки, прокуроров, криминальных элементов и олигархов, большинство из которых пожелали сохранить анонимность. Ключевым эпизодом книги является история компании ЮКОС.

Автор
Михаил Юшков
При участии
Тимофей Дзядко
Роман Абрамович Владимир Путин иск издатель книга «Челси»
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