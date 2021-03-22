Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина»
Российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович подал в суд на HarperCollins, которая является одной из крупнейших издательских компаний в мире. Именно она выпустила книгу «Люди Путина», в которой упоминался Абрамович.
Юридическая фирма Harbottle & Lewis LLP, которая представляет интересы предпринимателя, сообщила, что судебное разбирательство связано с рядом ложных и клеветнических заявлений, сделанных в отношении Абрамовича в книге «Люди Путина».
«В книге ложно утверждается, что наш клиент действовал коррумпировано, и выдвигается ложная информация о покупке нашим клиентом футбольного клуба «Челси» и его деятельности. Такие утверждения абсолютно неприемлемы и безосновательны», — отмечает защита Абрамовича.
Миллиардер сообщил, что эта книга была издана в Великобритании. Она, по его словам, содержит ложные заявления и клевету в отношении него, в том числе о покупке «Челси» и деятельности футбольного клуба. «Я никогда не стремился получить публичный статус, и я всегда отказывался от комментариев по любым вопросам, включая любые ложные или вводящие в заблуждение заявления обо мне или футбольном клубе «Челси». Однако стало ясно, что ложные обвинения в этой книге оказывают пагубное влияние не только на мою личную репутацию, но и на деятельность ФК «Челси», — цитирует Абрамовича пресс-служба лондонской команды.