Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина»

Адвокаты и бизнесмен утверждают, что книга содержит ложные заявления и клевету в отношении Абрамовича, в том числе о покупке «Челси». Автором книги, которая вышла в 2020 году, стала экс-корреспондент Financial Times в Москве

Роман Абрамович (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович подал в суд на HarperCollins, которая является одной из крупнейших издательских компаний в мире. Именно она выпустила книгу «Люди Путина», в которой упоминался Абрамович.

Юридическая фирма Harbottle & Lewis LLP, которая представляет интересы предпринимателя, сообщила, что судебное разбирательство связано с рядом ложных и клеветнических заявлений, сделанных в отношении Абрамовича в книге «Люди Путина».

«В книге ложно утверждается, что наш клиент действовал коррумпировано, и выдвигается ложная информация о покупке нашим клиентом футбольного клуба «Челси» и его деятельности. Такие утверждения абсолютно неприемлемы и безосновательны», — отмечает защита Абрамовича.

Миллиардер сообщил, что эта книга была издана в Великобритании. Она, по его словам, содержит ложные заявления и клевету в отношении него, в том числе о покупке «Челси» и деятельности футбольного клуба. «Я никогда не стремился получить публичный статус, и я всегда отказывался от комментариев по любым вопросам, включая любые ложные или вводящие в заблуждение заявления обо мне или футбольном клубе «Челси». Однако стало ясно, что ложные обвинения в этой книге оказывают пагубное влияние не только на мою личную репутацию, но и на деятельность ФК «Челси», — цитирует Абрамовича пресс-служба лондонской команды.