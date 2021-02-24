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СМИ узнали о строительстве 145-метровой яхты для Абрамовича

На следующей неделе на воду спустят новую супеъряхту-эксплорер, построенную для Абрамовича. Ее длина составит 145 м — это будет самое большое судно поддержки, отметили эксперты

Владелец футбольного клуба «Челси» миллиардер Роман Абрамович в этом году получит новую яхту — 145-метровую Solaris, пишет журнал Forbes со ссылкой на источники.

Судно строят на немецкой верфи Lloyd Werft — там же для Абрамовича построили в 2010 году 15-метровую экспедиционную яхту Luna, которую бизнесмен впоследствии продал миллиардеру Фархаду Ахмедову (Forbes оценивает его состояние в $1,4 млрд). Также Абрамовичу принадлежит 162,5-метровая Eclipse.

Solaris — это экспедиционная моторная яхта со стальным корпусом и алюминиевой надстройкой с палубами из тикового дерева. Она получит восемь палуб, лифт, тренажерный зал, вертолетную площадку, джакузи, бассейн, а также ангар для вертолетов и гараж для тендеров — сопроводительных суден. На яхте 48 кают, которые могут вместить до 36 пассажиров и экипаж из 60 человек.

По информации издания, отделка лодки еще продолжается. По словам источников Forbes, судно спустят на воду на следующей неделе. Представители Абрамовича не предоставили изданию комментарий на момент публикации.

Бизнесмен и море: какие яхты предпочитают российские миллиардеры
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<p>В феврале 2018 года издание Superyachtfan <a href="https://www.rbc.ru/society/20/02/2018/5a8baea79a7947f1bdab71dc" target="_blank">назвало</a> Аркадия Ротенберга владельцем яхты Rahil стоимостью $60 млн. Ранее считалось, что она принадлежит партнеру бизнесмена <a href="https://www.rbc.ru/politics/31/03/2016/56fd4dcc9a79475e0fdc4297">Григорию Баевскому</a>. По информации издания, Ротенбергу принадлежат еще две яхты с таким&nbsp;же именем.</p> <p>Яхта была построена в 2011 году и называлась Amnesia. Заказчиком выступал&nbsp;британский миллиардер Грэм де Зилль, который перепродал ее незадолго до спуска на воду. Согласно информации на сайте по поиску яхт Yachtcharterfleet&nbsp;в семи каютах этой яхты могут разместиться 14 гостей.</p>

Solaris представляет собой судно поддержки, которое обеспечивает транспортировку тендеров, небольших судов или субмарин, оборудования для дайвинга или прием на борт вертолетов. Обычно их строят в дополнение к основному судну, но в последние годы спрос на такие яхты растет и некоторые плавают только на них, а не на основных лодках, в основном из-за количества «игрушек», отметил в беседе с изданием основатель Yacht Harbour Дмитрий Семенихин.

По словам источника Forbes, для яхты заказаны два вертолета Airbus ACH145, зарегистрированные под названиями M-Solo & M-Sola.

«Solaris, конечно, будет самым крупным и эксклюзивным «эксплорером» на воде. Других таких суден поддержки нет, и вряд ли в ближайшее время появятся. Даже у королевских семей на Ближнем Востоке таких нет», — говорит Семенихин. По его оценке, яхта могла обойтись миллиардеру в $250-300 млн.

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В то же время основатель компании Smart Yachts Юлия Скопцева в беседе с изданием предположила, что стоимость может доходить до €450 млн (более $546 млн). По ее словам, строительство Solaris заняло шесть лет (заказ был размещен в 2015 году), что несколько превышает изначальные сроки контракта. После спуска яхты на воду понадобится около полугода, чтобы доставить яхту владельцу, добавила Скопцева. В процессе строительства изменился и размер яхты: изначально планировалось, что ее длина составит 138,96 м, отметила она.

Абрамович занимает 151-е место в рейтинге богатейших людей планеты Real Time Billionaires журнала Forbes. Его состояние оценивается в $14,4 млрд.

Автор
Виктория Полякова
Роман Абрамович суперъяхта
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