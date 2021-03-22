В Норильске за призывы к терроризму задержали тренера по дзюдо
В Норильске задержан подозреваемый в призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Норильска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — сообщили в СК.
По версии следователей, подозреваемый был приверженцем радикального ислама. В Сети он разместил публикации, в которых содержались «признаки оправдания идеологии радикального ислама, пропаганды насилия», а также призывы к участию в террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Также о задержании в Норильске сообщает РЕН ТВ. По утверждению телеканала, задержанный Имран Мамедов контактировал с боевиками Шириновым и Амедовым, которые находятся в международном розыске за участие в деятельности ИГ.