В Норильске за призывы к терроризму задержали тренера по дзюдо

По данным СК, подозреваемый размещал в интернете призывы к терроризму. Как сообщают СМИ, в своей спортшколе тренер проводил религиозные обряды, которые посещали фигуранты уголовных дел террористической направленности

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В Норильске задержан подозреваемый в призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Норильска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — сообщили в СК.

По версии следователей, подозреваемый был приверженцем радикального ислама. В Сети он разместил публикации, в которых содержались «признаки оправдания идеологии радикального ислама, пропаганды насилия», а также призывы к участию в террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Также о задержании в Норильске сообщает РЕН ТВ. По утверждению телеканала, задержанный Имран Мамедов контактировал с боевиками Шириновым и Амедовым, которые находятся в международном розыске за участие в деятельности ИГ.