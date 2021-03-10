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КС счел недостаточным для отзыва гражданства приговор за терроризм

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Гражданина России нельзя лишить российского паспорта за совершенные преступления террористической направленности, если суд не исследовал все обстоятельства принятия его в гражданство. Соответствующее определение вынес Конституционный суд по запросу Верховного суда Карелии, сообщили РБК в КС.

«Основанием для отмены решения о приобретении гражданства является установленный судом факт сообщения лицом заведомо ложных сведений об обязательстве соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации», — поясняет суд. При этом обвинительный приговор суда по делу о преступлении террористической направленности приравнивается к факту сообщения заведомо ложных сведений.

Суд рассматривал дело 51-летнего жителя Петрозаводска, уроженца Украинской ССР. Российское гражданство он получил в 2004 году. В 2017-м его приговорили к трем годам лишения свободы за приготовление к участию в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

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Выйдя на свободу, гражданин обратился за получением паспорта, но МВД решило отменить его гражданство, поскольку он был осужден по «террористической» статье. Это решение осужденный обжаловал в карельском Верховном суде, а тот передал дело на рассмотрение в Конституционный суд.

В вынесенном определении Конституционный суд указал, что решить вопрос о лишении российского гражданства можно только в том случае, если первая инстанция установит и объективно оценит все нарушения, которые могли быть при приеме в гражданство. При этом Конституционный суд подтвердил, что участие в террористической деятельности может рассматриваться как основание для лишения гражданина российского паспорта.

В июле 2017 года президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет лишить российского паспорта тех, кто был осужден по статьям о совершении преступлений террористической направленности. Речь идет не о людях, получивших гражданство «по праву земли», а о тех, кому его выдали после переезда в Россию.

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