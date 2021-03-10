КС счел недостаточным для отзыва гражданства приговор за терроризм

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Гражданина России нельзя лишить российского паспорта за совершенные преступления террористической направленности, если суд не исследовал все обстоятельства принятия его в гражданство. Соответствующее определение вынес Конституционный суд по запросу Верховного суда Карелии, сообщили РБК в КС.

«Основанием для отмены решения о приобретении гражданства является установленный судом факт сообщения лицом заведомо ложных сведений об обязательстве соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации», — поясняет суд. При этом обвинительный приговор суда по делу о преступлении террористической направленности приравнивается к факту сообщения заведомо ложных сведений.

Суд рассматривал дело 51-летнего жителя Петрозаводска, уроженца Украинской ССР. Российское гражданство он получил в 2004 году. В 2017-м его приговорили к трем годам лишения свободы за приготовление к участию в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Выйдя на свободу, гражданин обратился за получением паспорта, но МВД решило отменить его гражданство, поскольку он был осужден по «террористической» статье. Это решение осужденный обжаловал в карельском Верховном суде, а тот передал дело на рассмотрение в Конституционный суд.