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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор предложил снять запрет на отдых детей вне своего региона

Эта норма действовала из-за пандемии с мая 2020-го. Теперь ее предлагают отменить, а также увеличить заполняемость лагерей до 75%. Ранее смягчить санитарные правила детского отдыха просила омбудсмен Кузнецова
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Роспотребнадзор выступил с инициативой смягчить требования к детскому отдыху, введенные в связи с пандемией COVID-19. В числе прочих ведомство предлагает отменить запрет на отдых детей только в пределах региона проживания. Соответствующий проект постановления главного санитарного врача опубликован на федеральном сайте законодательных проектов.

Роспотребнадзор теперь предлагает разрешить оздоровление и отдых несовершеннолетних за пределами региона проживания, но с учетом эпидемиологической обстановки.

Кроме того, наполняемость отрядов в детских лагерях должна быть не выше 75% от номинального уровня. В случаях с палаточными лагерями и другими видами отдыха, когда персонал не проживает постоянно на территории организации, сотрудников необходимо еженедельно обследовать на коронавирус. Массовые мероприятия в закрытых помещениях, а также мероприятия с участием родителей детей остаются под запретом.

Кузнецова попросила смягчить требования для летнего отдыха детей
Общество
Анна Кузнецова

В мае прошлого года Роспотребнадзор утвердил рекомендации по организации детского отдыха в условиях пандемии COVID-19. Согласно этим правилам, детей нельзя было направлять на отдых за пределы родного региона.

Детей из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя разрешалось отправлять на отдых или оздоровление в регионы, граничащие с городами федерального значения. Заполняемость лагерей устанавливалась на уровне 50%.

За каждым лагерем закреплялись медицинские организации, которые должны были следить за эпидемиологической обстановкой. Ведомство также рекомендовало постоянное дежурство врачей и медсестер и регулярные замеры температуры у детей и персонала.

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по организации детского отдыха
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Пересмотреть эти требования в марте 2021 года просила детский омбудсмен Анна Кузнецова. «Сейчас важно найти самые оптимальные решения, которые, с одной стороны, обязательно будут учитывать текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку, а с другой — позволят обеспечить полноценный охват детей разнообразными формами организованного летнего отдыха и досуга», — говорила она.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
Роспотребнадзор отдых дети коронавирус
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