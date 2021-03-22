Роспотребнадзор предложил снять запрет на отдых детей вне своего региона

Эта норма действовала из-за пандемии с мая 2020-го. Теперь ее предлагают отменить, а также увеличить заполняемость лагерей до 75%. Ранее смягчить санитарные правила детского отдыха просила омбудсмен Кузнецова

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Роспотребнадзор выступил с инициативой смягчить требования к детскому отдыху, введенные в связи с пандемией COVID-19. В числе прочих ведомство предлагает отменить запрет на отдых детей только в пределах региона проживания. Соответствующий проект постановления главного санитарного врача опубликован на федеральном сайте законодательных проектов.

Роспотребнадзор теперь предлагает разрешить оздоровление и отдых несовершеннолетних за пределами региона проживания, но с учетом эпидемиологической обстановки.

Кроме того, наполняемость отрядов в детских лагерях должна быть не выше 75% от номинального уровня. В случаях с палаточными лагерями и другими видами отдыха, когда персонал не проживает постоянно на территории организации, сотрудников необходимо еженедельно обследовать на коронавирус. Массовые мероприятия в закрытых помещениях, а также мероприятия с участием родителей детей остаются под запретом.

В мае прошлого года Роспотребнадзор утвердил рекомендации по организации детского отдыха в условиях пандемии COVID-19. Согласно этим правилам, детей нельзя было направлять на отдых за пределы родного региона.