Кузнецова попросила смягчить требования для летнего отдыха детей

Детский омбудсмен попросила главу Роспотребнадзора найти «самые оптимальные решения» в этом вопросе. Сейчас действует запрет на поездки детей в лагеря других регионов, а также ограничения по числу отдыхающих

Анна Кузнецова (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова попросила главу Роспотребнадзора Анну Попову пересмотреть санитарно-эпидемиологические требования к работе детских лагерей этим летом, сообщила пресс-служба детского омбусмена.

«Сейчас важно найти самые оптимальные решения, которые, с одной стороны, обязательно будут учитывать текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку, а с другой — позволят обеспечить полноценный охват детей разнообразными формами организованного летнего отдыха и досуга, а значит, в полной мере будут содействовать обеспечению безопасности и наилучших интересов детей», — отметила Кузнецова.

Омбусмен напомнила, что в июле 2020 года Роспотребнадзор временно запретил детям уезжать в лагеря других регионов. Ведомство также постановило, что в детских отрядах должно быть не более половины детей от проектной вместимости, и ввело ряд других требований.

Изначально эти требования были введены до конца 2020 года, однако затем их действие продлили до 1 января 2022 года. После того, как это произошло, Кузнецовой, по ее словам, стали поступать «многочисленные обращения от родителей, самих детей, руководителей организаций отдыха и оздоровления с жалобами на избыточность принятых мер профилактики».