Брата экс-главы Дагестана приговорили к 12 годам колонии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 74,61 (+0,47) Инвестиции, 13:13
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 88,66 (+0,22) Инвестиции, 13:13
Reuters узнал о переносе открытий кафе и ресторанов в Австрии Общество, 20:52 Обратная сторона индустрии красоты: как производят косметику РБК Стиль и L’Oréal, 20:44 В Росреестре сообщили о рассылке мошеннических писем от его имени Общество, 20:44 Навальный рассказал о двух «любимых моментах дня» в колонии Политика, 20:38 ПСБ в Псковской области запустил программу льготной ипотеки Пресс-релиз, 20:34 В федерации заявили об отсутствии COVID-19 у российских фигуристов Спорт, 20:24 В подмосковной Балашихе произошел взрыв в частном доме Общество, 20:13 В ДНР сообщили об убийстве мирного жителя украинским снайпером Политика, 20:09 На чемпионате мира по фигурному катанию выявили коронавирус Спорт, 20:05 Ярмарка Non/fiction отменила презентацию книги пресс-секретаря Навального Политика, 20:05 «Барселона» после дубля Месси объявила о повторении рекорда Пеле Спорт, 20:03 Минздрав заявил о планах привить более 30 млн россиян к середине июня Общество, 19:59 Власти подтвердили продление заморозки цен на сахар и подсолнечное масло Экономика, 19:55 Миллиардер Гордеев допустил SPO крупнейшего российского девелопера Инвестиции, 19:55
Общество ,  
0 

Брата экс-главы Дагестана приговорили к 12 годам колонии

Задержанного осенью 2018 года Раджаба Абдулатипова приговорили к сроку в колонии строгого режима за взятки и мошенничество

Video

Бабушкинский суд Москвы вынес приговор по делу бывшего депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, брата экс-главы республики Рамазана Абдулатипова, который сейчас является спецпредставителем России при Организации исламского сотрудничества.

Суд признал его виновным в получении взятки в крупном размере и в мошенничестве (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса) и назначил наказание в виде лишения свободы на 12 лет.

Кроме того, Абдулатипова оштрафовали на 8 млн руб., лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на пять лет.

Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Круг сужается: с чем связано задержание брата экс-главы Дагестана
Политика
<p>Раджаб Абдулатипов</p>

Абдулатипов был задержан 26 сентября в Махачкале в здании республиканского правительства, где также размещается законодательная власть региона. Следственный комитет тогда сообщил, что Абдулатипова подозревают в участии в преступном сообществе, которое за взятки незаконно оформляло гражданам инвалидность, которая дает право на получение ежемесячного пособия из бюджета.

В рамках этого же уголовного дела были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные. В ноябре 2018 года Абдулатипову предъявили обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 2. ст. 210 УК).

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Рок-звезда бизнеса: как музыкант заработал миллиарды на логистике Почему сорвалось бегство банкиров во Флориду — Bloomberg

Раджаб Абдулатипов с 2006 по 2016 год руководил управлением ФМС России по Дагестану. В сентябре 2016-го он был избран депутатом Народного собрания Дагестана шестого созыва от «Единой России» и на первой сессии парламента получил портфель главы комитета по образованию, науке и культуре. Источник, близкий к правительству Дагестана, рассказывал РБК, что при Рамазане Абдулатипове, который возглавлял республику в 2013–2017 годах, его брат занимался решением всех кадровых и финансовых вопросов в регионе.

Автор
Владислав Гордеев
Дагестан взятка суд мошенничество Рамазан Абдулатипов
Материалы по теме
Круг сужается: с чем связано задержание брата экс-главы Дагестана
Политика
Брата экс-главы Дагестана обвинили в участии в преступном сообществе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter