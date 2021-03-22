Брата экс-главы Дагестана приговорили к 12 годам колонии

Задержанного осенью 2018 года Раджаба Абдулатипова приговорили к сроку в колонии строгого режима за взятки и мошенничество

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Бабушкинский суд Москвы вынес приговор по делу бывшего депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, брата экс-главы республики Рамазана Абдулатипова, который сейчас является спецпредставителем России при Организации исламского сотрудничества.

Суд признал его виновным в получении взятки в крупном размере и в мошенничестве (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса) и назначил наказание в виде лишения свободы на 12 лет.

Кроме того, Абдулатипова оштрафовали на 8 млн руб., лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на пять лет.

Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.