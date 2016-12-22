Брата экс-главы Дагестана обвинили в участии в преступном сообществе

Следствие предъявило обвинение Раджабу Абдулатипову, депутату Народного собрания Дагестана и брату бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова, сообщается на сайте Следственного комитета России (СК).

Абдулатипову инкриминируют участие в преступном сообществе (ч. 2. ст. 210 УК России). В СК отметили, что расследование уголовного дела еще не завершено и правоохранители работают над закреплением «доказательственной базы».

Брата экс-главы Дагестана задержали 26 сентября. Сообщалось, что членов преступной группы подозревают в получении взяток за незаконное оформление инвалидности гражданам.

В рамках данного уголовного дела в июле задержали главу бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева и его подчиненных. В прокуратуре сообщали, что в 2017-м году были незаконно признаны инвалидами 300 жителей Дагестана, в результате чего из Пенсионного фонда похитили 24 млн руб.