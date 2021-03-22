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Пандемия коронавируса ,  
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Глава РФПИ заявил о нарушении компанией из США патента на «Спутника V»

По словам Дмитриева, фонд уже направил уведомление в американскую фирму и рассчитывает на диалог с ней. В РФПИ не будут требовать денег за нарушение патента, но намерены отстаивать свои права на интеллектуальную собственность
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Компания из США, занимающаяся производством вакцин от коронавирусной инфекции, могла нарушить патентные права на российский «Спутник V». Об этом заявил директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время встречи президента Владимира Путина с разработчиками и производителями вакцин против COVID-19.

«Возможно, одна из американских компаний, которая производит вакцины, нарушает наши патенты. Мы соответственно уведомили эту компанию, хотим начать с ней диалог», — сообщил Дмитриев.

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По его словам, РФПИ, занимающийся контрактами на поставку и производство «Спутника V», не будет требовать с нарушителей средств в период пандемии. «Но, безусловно, будем серьезно относится к защите наших интеллектуальных прав», — подчеркнул директор фонда.

Власти Мексики изъяли партию поддельной вакцины «Спутник V»
Общество

В марте сотрудники мексиканской таможни обнаружили партию поддельного «Спутника V» в частном самолете, которых должен был вылететь в аэропорт Сан-Педро-Сула в Гондурасе.

Почти 6 тыс. доз поддельной вакцины были спрятаны в двух холодильниках между безалкогольными напитками и сладостями. Экипаж и пассажиров самолета задержали, к расследованию инцидента подключилась Генпрокуратура Мексики.

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«Анализ фотографий изъятой партии позволяет утверждать, что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток», — отметили в РФПИ.

В фонде говорили, что попытка поставки контрафактной вакцины может быть примером провокации, направленной на дискредитацию российского препарата. До этого ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в Кремле писали, что против «Спутника V» готовится масштабная информационная кампания, осуществляемая американскими спецслужбами.

Автор
Михаил Котляр
Кирилл Дмитриев вакцина Спутник V США
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