Глава РФПИ заявил о нарушении компанией из США патента на «Спутника V»

По словам Дмитриева, фонд уже направил уведомление в американскую фирму и рассчитывает на диалог с ней. В РФПИ не будут требовать денег за нарушение патента, но намерены отстаивать свои права на интеллектуальную собственность

Кирилл Дмитриев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Компания из США, занимающаяся производством вакцин от коронавирусной инфекции, могла нарушить патентные права на российский «Спутник V». Об этом заявил директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время встречи президента Владимира Путина с разработчиками и производителями вакцин против COVID-19.

«Возможно, одна из американских компаний, которая производит вакцины, нарушает наши патенты. Мы соответственно уведомили эту компанию, хотим начать с ней диалог», — сообщил Дмитриев.

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По его словам, РФПИ, занимающийся контрактами на поставку и производство «Спутника V», не будет требовать с нарушителей средств в период пандемии. «Но, безусловно, будем серьезно относится к защите наших интеллектуальных прав», — подчеркнул директор фонда.