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Почти половина сотрудников согласились на электронную слежку на работе

Почти половина опрошенных заявили, что не против постоянного мониторинга их производительности, в том числе с помощью носимых устройств. Зато 41% оказались не готовы предоставить работодателям доступ к своим личным данным
Фото: David Gray / Reuters
Фото: David Gray / Reuters

Почти половина работников во всем мире (44%) согласились бы позволить работодателям использовать для мониторинга их производительности датчики и другие носимые устройства, показало глобальное исследование PwC (есть у РБК).

Против такой идеи высказались 31% опрошенных. На вопрос, готовы ли они предоставить работодателю доступ к своим личным данным, включая профили в социальных сетях, 41% ответили отрицательно. Согласились бы на это 35% опрошенных.

В опросе приняли участие 32,5 тыс. человек из 19 стран, он прошел с 26 января по 8 февраля. Среди респондентов были рабочие, предприниматели, сотрудники по контракту, студенты, безработные, а также те, кто находился в отпуске с сохранением или без сохранения содержания.

Также опрос показал, что 60% работников обеспокоены тем, что автоматизация ставит под угрозу их будущее. Еще 48% считают, что «традиционной занятости не будет», а 39% утверждают, что их рабочие компетенции, скорее всего, устареют в течение пяти лет.

Что касается удаленной работы, только один из десяти опрошенных, имеющих возможность работать удаленно, желает вернуться к традиционному присутствию на рабочем месте. Это преимущественно относится к офисным работникам, предпринимателям и самозанятым, которые могут выполнять свои рабочие функции удаленно. Впрочем, 43% работников физического труда и 45% полуквалифицированного труда заявили, что в их работе есть много элементов, которые они могут выполнять удаленно.

Также опрос показал, что три четверти трудящихся (75%) хотят работать в организации, которая вносит «позитивный вклад в общество». 54% респондентов заявили, что, если бы им предоставили выбор, они предпочли бы работу, которая позволяла бы им «использовать любую возможность для максимизации своего дохода», а не такую, которая «имеет значение» (46%).

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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

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Доля работодателей, которые считают, что сотрудники их компаний должны быть трудоголиками, за последние десять лет сократилась на 5 п.п., выяснили в январе эксперты сервиса по поиску работы SuperJob. А 32% менеджеров по персоналу все еще предпочитают набирать трудоголиков.

Оказалось также, что среди соискателей трудоголиками себя считают более двух третей россиян (68%). Абсолютно не сомневаются в том, что они самые настоящие трудоголики, 19% респондентов. В опросе приняли участие 500 менеджеров по персоналу и 1600 экономически активных граждан России, он прошел с 21 по 27 января в 139 населенных пунктах во всех округах.

Автор
Анастасия Батманова
опрос рынок труда мониторинг
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