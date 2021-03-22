Почти половина сотрудников согласились на электронную слежку на работе

Почти половина опрошенных заявили, что не против постоянного мониторинга их производительности, в том числе с помощью носимых устройств. Зато 41% оказались не готовы предоставить работодателям доступ к своим личным данным

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Почти половина работников во всем мире (44%) согласились бы позволить работодателям использовать для мониторинга их производительности датчики и другие носимые устройства, показало глобальное исследование PwC (есть у РБК).

Против такой идеи высказались 31% опрошенных. На вопрос, готовы ли они предоставить работодателю доступ к своим личным данным, включая профили в социальных сетях, 41% ответили отрицательно. Согласились бы на это 35% опрошенных.

В опросе приняли участие 32,5 тыс. человек из 19 стран, он прошел с 26 января по 8 февраля. Среди респондентов были рабочие, предприниматели, сотрудники по контракту, студенты, безработные, а также те, кто находился в отпуске с сохранением или без сохранения содержания.

Также опрос показал, что 60% работников обеспокоены тем, что автоматизация ставит под угрозу их будущее. Еще 48% считают, что «традиционной занятости не будет», а 39% утверждают, что их рабочие компетенции, скорее всего, устареют в течение пяти лет.

Что касается удаленной работы, только один из десяти опрошенных, имеющих возможность работать удаленно, желает вернуться к традиционному присутствию на рабочем месте. Это преимущественно относится к офисным работникам, предпринимателям и самозанятым, которые могут выполнять свои рабочие функции удаленно. Впрочем, 43% работников физического труда и 45% полуквалифицированного труда заявили, что в их работе есть много элементов, которые они могут выполнять удаленно.