Российские компании стали реже требовать от работников быть трудоголиками

Две трети работающих россиян считают себя трудоголиками. Причем наибольшая доля тех, кто думает, что работает чрезвычайно много, оказалась среди россиян до 24 лет

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Доля работодателей, которые считают, что сотрудники их компаний должны быть трудоголиками, за последние десять лет сократилась на 5 п. п. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску работы SuperJob, с результатами исследования ознакомился РБК.

Опросив 500 менеджеров по персоналу и 1600 экономически активных россиян, специалисты выяснили, что 32% менеджеров по персоналу предпочитают набирать трудоголиков.

В то же время среди соискателей трудоголиками себя считают более двух третей россиян (68%). Абсолютно не сомневаются в том, что они самые настоящие трудоголики 19% респондентов. Чаще всего такого мнения о себе придерживаются женщины (72% против 63% среди мужчин) и опрошенные до 24 лет (74%). Не считают себя трудоголиками 32% опрошенных, в том числе 6% точно в этом уверены.

По роду деятельности больше всего назвавших себя трудоголиками оказалось среди директоров (89%) и квалифицированных рабочих (87%). Меньше всего тех, кто называет себя трудоголиками, среди системных администраторов (22%) и программистов (31%).