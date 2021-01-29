Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,19 (+1,15) Инвестиции, 28 янв, 13:32
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 92,13 (+0,91) Инвестиции, 28 янв, 13:32
Коллекционеры увеличили траты на Ozon в 2020 году Общество, 07:30 Исторический экскурс в мир бытовых катастроф ХХ века РБК Стиль и LG ThinQ, 07:23 Врач-невролог рассказал о подборе лекарств при головной боли Общество, 07:16 Ереван и Баку поспорили из-за требования вернуть 140 пленных Политика, 07:00 Что умеет интеллектуальная система в автомобилях Porsche РБК и Porsche, 06:46 Российские компании стали реже требовать от работников быть трудоголиками Бизнес, 06:30 Посланника ООН по технологиям обвинили в сексуальных домогательствах Общество, 06:28 Рада одобрила законопроект о снятии партии с выборов по требованию СБУ Политика, 05:58 Как возвратиться в офис из удаленки РБК и СберМаркет, 05:39 Умерла американская актриса Сисели Тайсон Общество, 05:29 Инфекционист назвал общие симптомы ОРВИ и коронавируса Общество, 05:09 Картину Боттичелли продали более чем за $92 млн Общество, 05:06 Внешний вид: насколько это важно для мужчины РБК Cтиль и Philips, 04:45 Суд арестовал второго подозреваемого в нападении на силовиков в Приморье Политика, 04:07
Бизнес ,  
0 

Российские компании стали реже требовать от работников быть трудоголиками

Две трети работающих россиян считают себя трудоголиками. Причем наибольшая доля тех, кто думает, что работает чрезвычайно много, оказалась среди россиян до 24 лет
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Доля работодателей, которые считают, что сотрудники их компаний должны быть трудоголиками, за последние десять лет сократилась на 5 п. п. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску работы SuperJob, с результатами исследования ознакомился РБК.

Опросив 500 менеджеров по персоналу и 1600 экономически активных россиян, специалисты выяснили, что 32% менеджеров по персоналу предпочитают набирать трудоголиков.

В то же время среди соискателей трудоголиками себя считают более двух третей россиян (68%). Абсолютно не сомневаются в том, что они самые настоящие трудоголики 19% респондентов. Чаще всего такого мнения о себе придерживаются женщины (72% против 63% среди мужчин) и опрошенные до 24 лет (74%). Не считают себя трудоголиками 32% опрошенных, в том числе 6% точно в этом уверены.

По роду деятельности больше всего назвавших себя трудоголиками оказалось среди директоров (89%) и квалифицированных рабочих (87%). Меньше всего тех, кто называет себя трудоголиками, среди системных администраторов (22%) и программистов (31%).

Российские специалисты назвали самых привлекательных работодателей
Бизнес
Фото:Дмитрий Верхоробин / ТАСС

При этом 36% экономически активных россиян считают, что трудоголизм — это болезнь, 19% в этом уверены абсолютно.

Опрос проводился 21–27 января 2021 года в 139 населенных пунктах во всех округах России.

Читайте на РБК Pro
«Жадные и ленивые зумеры»: почему компании недовольны работой молодежи Как кредиторы отбирают у детей предпринимателей наследство Когда кончится работа в ИТ: прогноз о будущем программистов Магия педалей: как подражание фитнес-студиям помогло Peloton

В декабре 2020 года компания Universum в результате исследования выяснила, что самыми привлекательными работодателями, с точки зрения российских профессионалов, в 2020 году стали «Газпром», Google и государственные структуры. Компания опросила более 17 тыс. российских профессионалов с различной специализацией (бизнес/коммерция, инжиниринг и естественные науки, право, ИT, гуманитарные науки, медицина и здравоохранение) в 42 регионах. Основная часть опрошенных (46%) — специалисты от 25 до 29 лет.

Среди профессионалов, работающих в сфере бизнеса и коммерции, самым привлекательным работодателем, как и в прошлом году, оказался «Газпром» (таким его назвали 24,12% респондентов). На втором месте идет «Яндекс» (эту компанию в качестве привлекательного работодателя выбрали 21,01% участников исследования). На третьем месте с минимальным отрывом — Google (20,02%). Четвертую и пятую строчки заняли «Газпром нефть» (15,31%) и «Роснефть» (9,52%). Также в десятку вошли Mail.ru Group, ЛУКОЙЛ, BMW Group, Microsoft и «Росатом».

Автор
Владислав Гордеев
работодатели исследование грусть
Материалы по теме
После отмены ограничений вернуться с удаленки решили 25% компаний Москвы
Бизнес
Российские студенты назвали лучших работодателей
Общество
Треть работодателей заявили о намерении повысить зарплаты сотрудникам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter