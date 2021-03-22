«Роснефть» подала иск к связанному с изданием VTimes фонду

«Роснефть» подала седьмой иск против СМИ за последний месяц — теперь ответчиком стал фонд, связанный с изданием VTimes

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Роснефть» направила в Арбитражный суд Москвы иск к корреспонденту издания VTimes Алине Фадеевой и фонду 2 Oktober, который владеет долей в 20% в издании VTimes. Иск размещен в электронной картотеке суда.

Иск был подан 19 марта. Подробной информации о сути иска в карточке дела нет. РБК направил запрос в «Роснефть».

Издатель VTimes Александр Губский сообщил РБК, что ему неизвестно об иске «Роснефти».

За последний месяц это седьмой иск «Роснефти» к СМИ. О предыдущих трех стало известно 18 марта, ответчики по ним — телеканал «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы» и американское информационное агентство Bloomberg. 16 марта на сайте Bloomberg была опубликована заметка «Россия рассматривает возможность потратить миллиарды долларов из Фонда национального благосостояния на инфраструктуру». В ней авторы со ссылкой на два источника утверждали, что власти в этом году могут потратить часть средств ФНБ на инвестиции в «Восток Ойл». На основании этой заметки позднее вышли аналогичные публикации на сайтах «Эхо Москвы» и «Дождя». Публикацию Bloomberg 16 марта комментировала пресс-служба «Роснефти», в пресс-релизе говорилось, что «Роснефть» «не обращалась в правительство Российской Федерации по вопросу привлечения средств для реализации своих проектов» и что в публикациях содержатся «ложные утверждения».