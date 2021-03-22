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«Роснефть» подала иск к связанному с изданием VTimes фонду

«Роснефть» подала седьмой иск против СМИ за последний месяц — теперь ответчиком стал фонд, связанный с изданием VTimes
«Роснефть» ROSN ₽560,15 -0,03% Купить
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Роснефть» направила в Арбитражный суд Москвы иск к корреспонденту издания VTimes Алине Фадеевой и фонду 2 Oktober, который владеет долей в 20% в издании VTimes. Иск размещен в электронной картотеке суда.

Иск был подан 19 марта. Подробной информации о сути иска в карточке дела нет. РБК направил запрос в «Роснефть».

Издатель VTimes Александр Губский сообщил РБК, что ему неизвестно об иске «Роснефти».

«Роснефть» подала в суд на «Дождь», «Эхо Москвы» и Bloomberg
Технологии и медиа
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

За последний месяц это седьмой иск «Роснефти» к СМИ. О предыдущих трех стало известно 18 марта, ответчики по ним — телеканал «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы» и американское информационное агентство Bloomberg. 16 марта на сайте Bloomberg была опубликована заметка «Россия рассматривает возможность потратить миллиарды долларов из Фонда национального благосостояния на инфраструктуру». В ней авторы со ссылкой на два источника утверждали, что власти в этом году могут потратить часть средств ФНБ на инвестиции в «Восток Ойл». На основании этой заметки позднее вышли аналогичные публикации на сайтах «Эхо Москвы» и «Дождя». Публикацию Bloomberg 16 марта комментировала пресс-служба «Роснефти», в пресс-релизе говорилось, что «Роснефть» «не обращалась в правительство Российской Федерации по вопросу привлечения средств для реализации своих проектов» и что в публикациях содержатся «ложные утверждения».

В начале марта «Роснефть» подала три иска к Bloomberg, «Новой газете» и «Важным историям». Суть исков не раскрывалась, в «Важных историях» предполагали, что претензии компании могут быть связаны с публикацией о структуре сделки по покупке акций итальянской Pirelli.

Авторы
Георгий Тадтаев, Любовь Порываева
При участии
Тимофей Дзядко
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