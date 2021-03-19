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«Роснефть» подала в суд на «Дождь», «Эхо Москвы» и Bloomberg

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Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Роснефть» направила в Арбитражный суд Москвы три иска — к телеканалу «Дождь», радиостанции «Эхо Москвы» и американскому информационному агентству Bloomberg. Данные об этом доступны в электронной картотеке суда.

По иску к Bloomberg соответчиками являются репортеры издания Анна Андрианова и спецкорр Евгения Письменная. В адрес «Дождя» и «Эха» компания направила заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, — это заявление в порядке особого производства, которым подтверждается какой-то факт, имеющий значение для заявителя.

К рассмотрению иски пока не приняты. Суть претензий к изданиям и содержание заявлений не раскрываются.

«Нам известно о подаче иска только из картотеки арбитражных дел, сами документы мы пока не получили, пока мы не в курсе, о чем там идет речь», — сказал РБК главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко.

РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти» и обратился за комментарием к пресс-службам «Эха Москвы» и редакции Bloomberg.

На сайте Bloomberg 16 марта была опубликована заметка под авторством Письменной и Андриановой, озаглавленная «Россия рассматривает возможность потратить миллиарды долларов из Фонда национального благосостояния на инфраструктуру». В ней авторы со ссылкой на два источника утверждали, что власти в этом году могут потратить часть средств ФНБ на инвестиции в «Восток Ойл».

16 марта «Дождь» и «Эхо Москвы» опубликовали на своих сайтах материалы на эту тему, в которых ссылались на данные, изложенные Bloomberg.

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17 марта «Роснефть» опубликовала пресс-релиз, в котором комментировалась публикация Bloomberg и упоминалась статья в Forbes на эту же тему. «Роснефть» не обращалась в правительство Российской Федерации по вопросу привлечения средств для реализации своих проектов. Финансово-экономическая модель упомянутого в публикациях стратегического проекта «Восток Ойл» не предусматривает использования долгосрочного государственного финансирования. Указанные издания не обращались в компанию за официальными комментариями, как этого требует действующее законодательство. В этой связи вызывает удивление масштаб ложных заявлений, содержащихся в данных материалах и дезинформирующих рынок и общество», — говорилось в заявлении.

«Роснефть» подала иски к Bloomberg и двум российским СМИ
Технологии и медиа
Фото:Сергей Портер / Ведомости / ТАСС

3 марта «Роснефть» уже подавала заявления в Арбитражный суд Москвы, ответчиками по которым значатся Bloomberg, издание «Важные истории» и «Новая газета». Компания не детализировала, в чем заключаются претензии к изданиям. В «Важных историях» предполагали, что они могут быть связаны с публикацией о структуре сделки по покупке акций итальянской Pirelli.

«Публикация несоответствующих действительности сведений о деятельности НК «Роснефть» сопряжена с рисками репутационных и финансовых потерь для компании и ее акционеров. Действуя в интересах своих акционеров, НК «Роснефть» намерена пресекать все попытки публикации и распространения несоответствующих действительности сведений, имеющих целью нанесение ущерба компании, и защищать свои интересы в суде», — говорилось в опубликованном позднее заявлении «Роснефти».

Автор
Георгий Тадтаев
При участии
Тимофей Дзядко, Елизавета Ламова
Роснефть Bloomberg Дождь Эхо Москвы СМИ журналистика
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«Роснефть» подала иски к Bloomberg и двум российским СМИ
Технологии и медиа
Bloomberg заключил мировое соглашение с «Роснефтью»
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