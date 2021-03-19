«Роснефть» подала в суд на «Дождь», «Эхо Москвы» и Bloomberg

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Роснефть» направила в Арбитражный суд Москвы три иска — к телеканалу «Дождь», радиостанции «Эхо Москвы» и американскому информационному агентству Bloomberg. Данные об этом доступны в электронной картотеке суда.

По иску к Bloomberg соответчиками являются репортеры издания Анна Андрианова и спецкорр Евгения Письменная. В адрес «Дождя» и «Эха» компания направила заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, — это заявление в порядке особого производства, которым подтверждается какой-то факт, имеющий значение для заявителя.

К рассмотрению иски пока не приняты. Суть претензий к изданиям и содержание заявлений не раскрываются.

«Нам известно о подаче иска только из картотеки арбитражных дел, сами документы мы пока не получили, пока мы не в курсе, о чем там идет речь», — сказал РБК главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко.

РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти» и обратился за комментарием к пресс-службам «Эха Москвы» и редакции Bloomberg.