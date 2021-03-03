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Технологии и медиа ,  
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«Роснефть» подала иски к Bloomberg и двум российским СМИ

Компания подала иски к «Новой газете», Bloomberg и «Важным историям», суть претензий в заявлениях не указана
«Роснефть» ROSN ₽526 +0,36% Купить
Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС
Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС

«Роснефть» подала иски к агентству Bloomberg, ЗАО «Издательский дом «Новая газета» и латвийской Istories Fonds (издание «Важные истории»), следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы.

Во втором заявлении соответчиком указан автор «Новой газеты» Максим Авербух, а в третьем — редактор «Важных историй» Роман Шлейнов. Суть претензий не указана, сумма требований также не приводится. В каждом иске есть пометка «Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение».

Первым на подачу исков обратило внимание «РИА Новости», агентство предположило, что они могут касаться защиты чести и достоинства. В компании агентству не пояснили, что именно вызвало претензии «Роснефти».

«Новая газета» 20 февраля опубликовала статью под заголовком «Сечин спешит на выручку. Как глава «Роснефти» отчитался перед президентом о «невероятных результатах», автором которой указан Максим Авербух. В ней проанализированы финансовые результаты 2020 года для «Роснефти» и других мировых нефтекомпаний.

«Важные истории» 8 февраля опубликовали материал Романа Шлейнова «Танцовщица для «Роснефти» о сделке по покупке доли в итальянском производителе шин Pirelli в 2014 году.

«У нас самого иска от компании «Роснефть» нет. Мы не можем комментировать, какие претензии есть к колонке Максима Авербуха, в связи с тем, что эти претензии до нас не доведены. Будем ждать иска, после чего с радостью и удовольствием будем это комментировать», — заявил РБК главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

РБК направил запросы в пресс-службу «Роснефти» и в редакции «Важных историй» и Bloomberg.

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