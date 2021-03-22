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В Башкирии объяснили рост безработицы увеличением соцвыплат

За время пандемии безработица в регионе выросла почти в пять раз, заявила министр семьи и труда региона Ленара Иванова. По ее словам, люди не спешили трудоустраиваться из-за увеличения пособий, в том числе выплат на детей
Ленара Иванова
Ленара Иванова (Фото: Вадим Брайдов / РИА Новости)

В период пандемии коронавируса уровень безработицы в Башкирии вырос почти в пять раз по сравнению с 2019 годом. Об этом на совещании республиканского правительства заявила министр семьи и труда региона Ленара Иванова.

По ее словам, к этому привело увеличение социальных выплат, в том числе дополнение к пособию по безработице по 3 тыс. руб. на несовершеннолетних детей. «А также то, что граждане, не выходя из дома, дистанционно могли зарегистрироваться в качестве безработных», — заявила Иванова (цитата по «РИА Новости», ее слова также приводят местные СМИ).

По сравнению с осенью 2020 года ситуация с безработицей в регионе улучшилась, продолжила министр. За это время число безработных в регионе, по данным Международной организации труда, снизилось на 19 тыс., до 108,4 тыс. человек, а зарегистрированных безработных — на 47,5 тыс., до 81,5 тыс., сообщает «Башинформ» со ссылкой на доклад чиновницы. «Безусловно, положительную роль сыграли нормализация экономики, принятые пакеты мер и четкая работа службы занятости», — заявила Иванова.

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей
Общество
Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press

Как говорил ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, пик безработицы в регионе пришелся на сентябрь 2020 года — на учете в службе занятости состояли более 129 тыс. человек. В начале текущего года их число сократилось до 105 тыс.

В августе прошлого года заместитель директора Центра занятости населения башкирского Нефтекамска Ирина Семинихина заявила, что в городе наблюдается «кадровый голод», так как безработные не хотят трудоустраиваться из-за больших пособий по безработице. «Как правило, малоимущие семьи — это многодетные, то есть три ребенка — это уже почти 15 тыс. руб., выше МРОТ. Зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости эти деньги», — сказала она в эфире канала «Нефтекамск 24».

Позднее чиновница заявила, что в ее словах «не было никакого ехидства, не было никакого злого умысла», а телеканал «сделал нарезку из материалов, как им было выгодно». В министерстве семьи и труда республики заявили, что в выступлении Семинихиной «негативных высказываний в адрес безработных граждан и оскорблений не содержалось».

В мае в Саратовской области и.о. главы Центра молодежных инициатив в Энгельсе Лидию Бузовчук уволили после высказывания о денежных выплатах семьям с детьми. Женщина, комментируя в соцсети «ВКонтакте» пост о том, что президент Владимир Путин утвердил выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей в возрасте от трех до 15 лет, написала, что сейчас «рожающим все должны и обязаны», а раньше «жили как-то, не скулили». Как сообщили в городской администрации, чиновница оставила комментарий под псевдонимом Лидия Прозорова.

Автор
Наталия Анисимова
При участии
Екатерина Костина
Башкирия безработные соцвыплаты пособия пандемия
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