В Башкирии объяснили рост безработицы увеличением соцвыплат

За время пандемии безработица в регионе выросла почти в пять раз, заявила министр семьи и труда региона Ленара Иванова. По ее словам, люди не спешили трудоустраиваться из-за увеличения пособий, в том числе выплат на детей

Ленара Иванова (Фото: Вадим Брайдов / РИА Новости)

В период пандемии коронавируса уровень безработицы в Башкирии вырос почти в пять раз по сравнению с 2019 годом. Об этом на совещании республиканского правительства заявила министр семьи и труда региона Ленара Иванова.

По ее словам, к этому привело увеличение социальных выплат, в том числе дополнение к пособию по безработице по 3 тыс. руб. на несовершеннолетних детей. «А также то, что граждане, не выходя из дома, дистанционно могли зарегистрироваться в качестве безработных», — заявила Иванова (цитата по «РИА Новости», ее слова также приводят местные СМИ).

По сравнению с осенью 2020 года ситуация с безработицей в регионе улучшилась, продолжила министр. За это время число безработных в регионе, по данным Международной организации труда, снизилось на 19 тыс., до 108,4 тыс. человек, а зарегистрированных безработных — на 47,5 тыс., до 81,5 тыс., сообщает «Башинформ» со ссылкой на доклад чиновницы. «Безусловно, положительную роль сыграли нормализация экономики, принятые пакеты мер и четкая работа службы занятости», — заявила Иванова.

Как говорил ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, пик безработицы в регионе пришелся на сентябрь 2020 года — на учете в службе занятости состояли более 129 тыс. человек. В начале текущего года их число сократилось до 105 тыс.