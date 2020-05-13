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Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Накануне женщину отстранили от должности.

Ранее пользователь соцсети «ВКонтакте» под ником Лидия Прозорова оставила комментарий под постом о том, что президент Владимир Путин утвердил выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей в возрасте от трех до 15 лет. «Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны», — написала она.

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Местное издание FreeNews-Volga сообщило, что в профиле Лидии Прозоровой было указано, что она работает в Центре молодежных инициатив. Изданию «Четвертая власть» в администрации Энгельсского района подтвердили, что чиновница использовала эту фамилию в соцсети.

11 мая президент России Владимир Путин объявил о прямой разовой выплате семьям с детьми от трех до 16 лет для поддержки населения во время борьбы с эпидемией. Сумма разовой выплаты составит 10 тыс. руб., мера потребует почти 200 млрд руб. из средств бюджета.

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Источник: JHU
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Теги: увольнение, Чиновники
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