Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

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Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Накануне женщину отстранили от должности.

Ранее пользователь соцсети «ВКонтакте» под ником Лидия Прозорова оставила комментарий под постом о том, что президент Владимир Путин утвердил выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей в возрасте от трех до 15 лет. «Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны», — написала она.

Местное издание FreeNews-Volga сообщило, что в профиле Лидии Прозоровой было указано, что она работает в Центре молодежных инициатив. Изданию «Четвертая власть» в администрации Энгельсского района подтвердили, что чиновница использовала эту фамилию в соцсети.