Россияне заключили рекордное число брачных договоров во время пандемии
Число заключенных в России в 2020 году брачных договоров выросло на 26% по сравнению с предыдущим годом, до рекордных 142,5 тыс. обращений, сообщили РБК в Федеральной нотариальной палате.
Чаще россияне также стали составлять соглашения о разделе имущества при разводе. Число таких соглашений в 2020 году выросло на 8,3%.
«Часто пары заключают брачный договор, когда планируют приобретать жилье в ипотеку», — рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП). К примеру, к брачному договору прибегают, когда один из супругов по каким-либо причинам не может выступить в качестве созаемщика — потому что не имеет достаточного дохода или не подходит по другим параметрам. При наличии брачного договора этот супруг в случае неуплаты ничем не рискует.
Эксперты советуют заключать брачный договор и тогда, когда один из супругов несет риски как предприниматель — чтобы уберечь имущество семьи от возможных проблем его бизнеса, добавили в ФНП. В то же время прописать в брачном договоре санкции за измену или рукоприкладство нельзя, как и устанавливать график ведения домашнего хозяйства или выгула собаки, поскольку в России этот документ регулирует исключительно имущественные отношения, пояснили в нотариальной палате.