Россияне заключили рекордное число брачных договоров во время пандемии

В 2020 году в России заключили на четверть больше брачных договоров, чем годом ранее, сообщила нотариальная палата. Пары прибегают к этому документу, когда планируют взять ипотеку или когда один из супругов занимается бизнесом

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Число заключенных в России в 2020 году брачных договоров выросло на 26% по сравнению с предыдущим годом, до рекордных 142,5 тыс. обращений, сообщили РБК в Федеральной нотариальной палате.

Чаще россияне также стали составлять соглашения о разделе имущества при разводе. Число таких соглашений в 2020 году выросло на 8,3%.

«Часто пары заключают брачный договор, когда планируют приобретать жилье в ипотеку», — рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП). К примеру, к брачному договору прибегают, когда один из супругов по каким-либо причинам не может выступить в качестве созаемщика — потому что не имеет достаточного дохода или не подходит по другим параметрам. При наличии брачного договора этот супруг в случае неуплаты ничем не рискует.

Эксперты советуют заключать брачный договор и тогда, когда один из супругов несет риски как предприниматель — чтобы уберечь имущество семьи от возможных проблем его бизнеса, добавили в ФНП. В то же время прописать в брачном договоре санкции за измену или рукоприкладство нельзя, как и устанавливать график ведения домашнего хозяйства или выгула собаки, поскольку в России этот документ регулирует исключительно имущественные отношения, пояснили в нотариальной палате.