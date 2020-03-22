Оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом

79-летний испанский певец попросил всех быть осторожными, следовать рекомендациям властей и по возможности оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса

Пласидо Доминго (Фото: Phillip Faraone / Getty Images)

Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook

«Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат теста на коронавирус COVID-19. Моя семья и я находимся в самоизоляции до тех пор, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения», — сказал он.

По его словам, у него были кашель и жар, поэтому он решил сдать анализы. Певец отметил, что состояние здоровья членов его семьи хорошее. Доминго попросил всех быть предельно осторожными, следовать рекомендациям властей, часто мыть руки, держаться на достаточном расстоянии от других людей и прежде всего оставаться дома по мере возможности.

«Вместе мы сможем бороться с этим вирусом и остановить нынешний мировой кризис, так что, надеюсь, очень скоро мы сможем вернуться к нашей обычной повседневной жизни», — заявил он.