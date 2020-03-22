Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 20 мар, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 20 мар, 13:54
СМИ сообщили о планах Германии запретить собрания более двух человек Общество, 19:32 Пожар на складе в Подмосковье потушили спустя полтора дня Общество, 19:30 Шахматист Непомнящий победил в пятом туре турнира претендентов Спорт, 19:25 Оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом Общество, 19:16 СМИ узнали об ультиматуме Макрона Джонсону из-за коронавируса Общество, 19:08 Власти Киева поручили ультраправым проверять документы и транспорт Общество, 19:04 Минтруд выпустил рекомендации в связи с вирусом для работающих в офисах Общество, 18:47 Карантин в «Зените» продлили до 29 марта Спорт, 18:27 Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву Общество, 18:18 Росавиация назвала условия продолжения чартерных рейсов за границу Общество, 18:10 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:08 Бывший тренер заявил о необходимости революции в российском биатлоне Спорт, 18:00 Тренеры Российской премьер-лиги выбрали лучшего игрока сезона Спорт, 17:57 Судьям РПЛ разошлют учебные видео на время паузы в чемпионате Спорт, 17:22
Пандемия коронавируса ,  
0 

Оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом

79-летний испанский певец попросил всех быть осторожными, следовать рекомендациям властей и по возможности оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса
Пласидо Доминго (Фото: Phillip Faraone / Getty Images)

Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook

«Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат теста на коронавирус COVID-19. Моя семья и я находимся в самоизоляции до тех пор, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения», — сказал он.

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Общество

По его словам, у него были кашель и жар, поэтому он решил сдать анализы. Певец отметил, что состояние здоровья членов его семьи хорошее. Доминго попросил всех быть предельно осторожными, следовать рекомендациям властей, часто мыть руки, держаться на достаточном расстоянии от других людей и прежде всего оставаться дома по мере возможности.

«Вместе мы сможем бороться с этим вирусом и остановить нынешний мировой кризис, так что, надеюсь, очень скоро мы сможем вернуться к нашей обычной повседневной жизни», — заявил он.

Пласидо Доминго родился в январе 1941 года в Мадриде. Он получил 12 музыкальных премий «Грэмми», в том числе три латиноамериканские «Грэмми». В его репертуаре более 150 ролей. За свою карьеру он сыграл более чем в 4 тыс. спектаклей. Доминго получил награды за записи к постановкам «Кармен» Жоржа Бизе, «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера, а также «Аида» и «Травиата» Джузеппе Верди. Доминго также является бывшим гендиректором Вашингтонской национальной оперы и Лос-Анджелесской оперы.

Социальная дистанция: как из-за вируса теперь выглядят общественные места
Фотогалерея 

По данным Минздрава Испании, в стране зафиксировали более 28,5 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса, 1720 человек умерли. Помимо этого, 2575 человек выздоровели.

Испанское правительство до 29 марта ввело в стране режим повышенной готовности и планирует продлить его до 15 апреля. По данным SCMP, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 309 тыс. человек, а жертвами заболевания стали более 13,5 тыс.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: Испания, коронавирус, оперный певец
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 марта
Общество
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Общество
В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter