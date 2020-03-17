Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Основная ошибка европейских врачей состоит в недостаточной защищенности медицинского персонала, который работает с заболевшими. Из-за этого растет уровень инфицирования среди самих медиков

Фото: Francesca Volpi / Bloomberg

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием. Об этом сообщает Bloomberg, журналисты которого провели интервью с китайскими медиками, принимавшими участие в борьбе с эпидемией.

Самой серьезной ошибкой врачи назвали недостаточную защищенность медицинских работников, которые ухаживают за заразившимися. Из-за этого растет уровень заболеваемости среди врачей и медсестер. В Ухане в первые недели января, когда информации о новом вирусе было очень мало и не хватало средств защиты, заразились тысячи медработников, минимум 46 из них умерли.

По словам Ву Донга, профессора Объединенного медицинского колледжа Пекина, ситуация с заражением врачей в странах Европы при лечении COVID-19 похожа на раннюю ситуацию в Ухане. «Наши европейские коллеги заражаются этой болезнью в ходе повседневной работы, ситуация довольна схожа с той, что была в Ухане. Мы должны защищать медицинский персонал», — подчеркнул он. Начальник отделения интенсивной терапии медицинского колледжа в Пекине Ду Бин заметил, что в Ухане среди докторов больше всего заболеванию были подвержены отоларингологи и окулисты. «По моему мнению, причиной этого стало то, что у таких специалистов наиболее тесный контакт с пациентами. Это главная причина, по которой они так легко оказывались заражены», — сказал он.

В отличие от больных SARS (тяжелый острый респираторный синдром), вспышка которого произошла в 2003 году, у некоторых зараженных COVID-19 поначалу возникают лишь легкие симптомы либо они вовсе не проявляются. Из-за этого заболевшие неосознанно распространяют вирус среди других людей. В связи с этим китайские врачи говорят о важности проведения тестов, которые позволяют обнаружить заболевание на ранней стадии. «Я просто понятия не имею, как вы можете выявить подозрительные случаи и как изолировать их близкие контакты, если не проводить постоянное тестирование», — утверждает Ду Бин.