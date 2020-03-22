Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 марта

Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается материковый Китай (81 054), на втором месте — Италия (53 578), на третьем — Испания (24 926). США издание ставит на четвертое место, однако ученые университета Джона Хопкинса утверждают, что зараженных более 26 тыс. и, таким образом, страна находится на третьем месте. Больше всего погибших от коронавируса в Италии (4825), Китае (3261) и Иране (1556).