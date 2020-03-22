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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 марта

США стали третьей по числу зараженных страной мира, а в мире за сутки зафиксировали более 30 тыс. случаев инфицирования
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 267 тыс.

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается материковый Китай (81 054), на втором месте — Италия (53 578), на третьем — Испания (24 926). США издание ставит на четвертое место, однако ученые университета Джона Хопкинса утверждают, что зараженных более 26 тыс. и, таким образом, страна находится на третьем месте. Больше всего погибших от коронавируса в Италии (4825), Китае (3261) и Иране (1556).

  • Всего в мире от коронавируса умерли, по данным SCMP, 12 750 человек, по информации ВОЗ — 11 201 человек.

Ситуация в России

  • Коронавирусом заразился бывший глава Псковской области Михаил Кузнецов. «Самочувствие так себе», — сказал он РБК.

  • «Почта России» приостановила сообщение с 15 странами: с Монголией, Кувейтом, Ливией, Перу, Молдавией, Шри-Ланкой, Тунисом, Каймановыми Островами, Французской Полинезией, Ливаном, Филиппинами, Мальдивами, Островом Пасхи, Мьянмой и Эквадоров.

  • Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что планов закрывать московское метро нет.

Ситуация в других странах

  • За сутки в мире были зафиксированы 32 тыс. случаев заражения, объявила Всемирная огранизация здравоохранения. Большая часть пришлась на Европу.

  • В США, по данным университета Джона Хопкинса, вирусом заразились более 26 тыс. человек, страна вышла на третье место по числу инфицированных после Италии и Китая.

  • Власти Италии решили приостановить всю производственную деятельность, кроме самой необходимой.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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