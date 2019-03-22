СМИ узнали об уходе судей в Томской области из-за оправдания полицейских

Суд рассматривал дело в отношении полицейских, которых обвиняли в том, что они не оказали помощь попавшему в ДТП ребенку. Полицейских оправдали, пишут областные СМИ, после того как все три судьи подали в отставку

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Квалификационная коллегия судей Томской области удовлетворила заявление трех судей Молчановского районного суда — Вячеслава Лапаева, Татьяны Дубасовой и Ирины Усыниной — о прекращении полномочий, это указано в результатах заседания на сайте коллегии.

Причины отставок не раскрываются. Согласно информации с сайта суда, других судей там нет — таким образом, суд ушел в отставку в полном составе.

Телеканал ТВ-2 со ссылкой на источник сообщил, что отставка судей может быть связана с оправдательным приговором в отношении двух полицейских. Приговор был вынесен 20 декабря 2018 года. Его отменил областной суд и отправил дело на новое рассмотрение. Источник портала Vtomske также связал произошедшее с делом полицейских, а также рассказал его фабулу.

По данным собеседника портала, их обвиняли в том, что в 2016 году они не оказали первую помощь несовершеннолетнему, попавшему в аварию, и не сообщили о том, что в ДТП вообще был пострадавший. Однако суд назвал доказательную базу слабой​, свидетели сказали, что не давали показаний против полицейских, а потерпевший заявил, что ушел с места ДТП сам. Мать потерпевшего настаивала, что ее сын получил травмы, упав с крыши.

Суд в итоге оправдал полицейских. Прокуратура оспорила приговор.