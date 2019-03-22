Кабмин внес в Думу уточняющий постановку диагноза «наркомания» проект

Правительство внесло в Госдуму законопроект, уточняющий правовое регулирование вопросов постановки диагноза «наркомания». Об этом свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ предлагает определить в законе «О наркотических средствах и психотропных веществах» понятие больного наркоманией как «лица, которому поставлен диагноз «наркомания». Кроме того, законопроект предлагает исключить медицинское освидетельствование из числа процедур, в ходе которых может быть установлен такой диагноз.

Как отмечает правительство, действующие нормы о постановке диагноза «наркомания» на основе медосвидетельствования не соответствуют положениям закона «О основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». Эти нормы не полностью учитывают различие процедур медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения и комплекса диагностических процедур, с помощью которого устанавливается наркологическое заболевание, указали в правительстве.

В конце февраля правительство поддержало предложение МВД запретить оборот веществ для синтеза популярных наркотиков. Будет запрещен оборот прекурсоров, за исключением использования в научных или учебных целях, — веществ, из которых могут быть синтезированы наркотики в любой концентрации. Речь идет только о прекурсорах из первого списка наркотических средств, куда входят наркотики, полностью запрещенные в России, и отдельные прекурсоры к ним.



