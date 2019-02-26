Премьер ужесточил контроль за химикатами для производства наркотиков

Правительство поддержало предложение МВД запретить оборот веществ для синтеза популярных наркотиков. МВД регулярно изымает прекурсоры, но из-за их низкой концентрации не может привлечь изготовителей наркотиков к ответственности

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Что запретили

В России будут запрещены к обороту прекурсоры наркотических средств, за исключением использования в научных, учебных и экспертных целях, — вещества, из которых могут быть синтезированы наркотики в любой концентрации, следует из постановления правительства, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев 22 февраля. Речь идет только о прекурсорах из первого списка наркотических средств, в него включены наркотики, ​​ полностью запрещенные к обороту в России, и отдельные прекурсоры к ним. Копия постановления есть у РБК, его подлинность подтвердили в аппарате правительства​.

Среди веществ, которые входят в первый перечень, — дезоморфин, дипипанон, метадон, некоторые соли морфина и другие. Изменения в законодательство внесены по инициативе МВД. Полицейские часто находят в подпольных лабораториях запрещенные прекурсоры, но из-за их ​низкой концентрации изготовителей наркотика не могут привлечь к ответственности, рассказал РБК собеседник в аппарате правительства.

РБК направил запрос в МВД с просьбой уточнить, какие объемы прекурсоров в низкой концентрации обнаруживаются ежегодно.