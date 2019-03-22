ФСБ в трех городах пришла на предприятия из-за хищений при оборонзаказе

ФСБ в трех городах пришла на предприятия из-за хищений при оборонзаказе

Следственные действия спецслужба ведет в Москве, Санкт-Петербурге и в Липецке. В компании «Липецкое станкостроительное предприятие» подтвердили РБК, что к ним приходили сотрудники правоохранительных органов

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Федеральная служба безопасности проводит обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа в трех городах, сообщил ТАСС. В следственных мероприятиях также участвуют сотрудники следственного департамента МВД и управления экономической безопасности МВД. Обыски проходят в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.

Возбуждено уголовное дело в связи с хищением бюджетных денег, которое совершили «представители группы станкостроительных предприятий Липецкой области», уточнила спецслужба. Также были похищены деньги, выделенные в рамках федеральных программ по поддержке ОПК.

Дело заведено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159). Наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

«Изымаются документация, носители информации, иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.