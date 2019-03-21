ФСБ и полиция пришли с обысками в центр питания Универсиады в Красноярске

ФСБ и полиция пришли с обысками в центр питания Универсиады в Красноярске

Правоохранительные органы изымают документы центра. Несколько дней назад местное управление ФАС рассказало о нарушениях на торгах к Универсиаде

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски, сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Также об этом сообщил корреспондент местного портала NGS24. Информацию подтвердил источник РБК в управлении ФСБ по Красноярскому краю.

По этим данным, силовики изымают документацию. В обысках участвуют сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД и ФСБ.

«У нас пока нет комментария», — заявил РБК дежурный пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю. В региональном управлении ФСБ России также отказались от комментариев. «Нет информации. Мы ничего не комментируем», — сообщили РБК в ведомстве.

18 марта в местном управлении антимонопольной службе рассказали о жалобах на закупки в рамках Универсиады, поступивших со стороны участников торгов, сообщал РБК Красноярск. Однако представитель ведомства сказал, что нарушений закона «практически нет». Через два дня в УФАС сообщили, что статистика о нарушениях при закупках была подана необъективно.

Соревнования в рамках зимней Универсиады прошли с 2 по 12 марта.