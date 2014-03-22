В России заблокировали около 50 сайтов онлайн-казино

Роскомнадзор заблокировал около 50 сайтов онлайн-казино и букмекерских контор, сообщает Tjournal.ru со ссылкой на ресурс antizapret.info.

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Большая часть указанных сайтов числится в едином реестре Роскомнадзора. Среди самых известных - pokerstars.com, grandmaster-casino.com, onlaincasino.com, ru.partypoker.net.

"Помимо онлайн-казино заблокированы некоторые букмекерские конторы, позволяющие делать ставки на спортивные мероприятия. В их число входят "Бетсити", "Лига ставок", "Олимп", "Балтбет", "Фаворит", "Пари-Матч" и Fonbet.com. Сайты уже заблокированы операторами МТС и "Билайн", - уточняет Tjournal.ru.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Максим Ксенозов заявил изданию, что блокировка произошла по требованию прокуратуры на основании решений судов.

Как указано в реестре, сайты заблокированы на основании закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации", требующего ограничения информации, распространение которой на территории России запрещено.

В издании полагают, что в этом случае сайты были заблокированы по закону №244-ФЗ об азартных играх в России. Некоторые из сайтов уже отреагировали на блокировку: одни ввели новые домены, другие опубликовали инструкции по обходу.