Стоимость въездной визы в Египет вырастет с 1 марта и достигнет $30. Ее получают туристы, прибывающие в аэропорты Каира и Хургады. В прошлом году власти страны хотели увеличить этот сбор до $45, но передумали

Фото: Ed Giles / Getty Images

Стоимость въездной визы для туристов, включая россиян, в Египет вырастет с 1 марта, сообщило издание Cairo 24 со ссылкой на документ Палаты туристических компаний и агентств страны.

Цена вырастет с $25 до $30. Эта мера, как ожидается, позволит повысить качество услуг, предоставляемых туристам, и конкурентоспособность египетского туристического направления, говорится в публикации.

Изменение затронет только туристов, прибывающих через аэропорты Каира и Хургады. Для гостей Шарм-эш-Шейха сохранится бесплатный 15-дневный «синайский штамп», но при выезде за пределы региона потребуется оплатить визу.

Еще осенью власти Египта хотели повысить стоимость въездных виз до $45. Этот законопроект был одобрен парламентом, но в итоге не был реализован. Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель компании VCP Travel Михаил Абасов тогда говорил, что эта инициатива подорвет конкурентоспособность страны как туристического направления.

Тогда же вице-премьер Алексей Оверчук отмечал, что Египет заинтересован в развитии отношений в сфере туризма и предложил расширить географию путешествий из России. 15% доходов туристической отрасли Египта — это доходы, которые получаются от российских туристов, пояснил он.

Египет возглавил топ самых популярных стран для отдыха весной 2025 года, сообщал РБК со ссылкой на данные агрегатора туров Onlinetours. На него пришлось 27,6% заявок, что на 5,6% больше, чем годом ранее.

В прошлый раз Египет поднимал цены на визы в мае 2014 года. Тогда стоимость однократных разрешительных документов на срок до 30 дней выросла с $15 до $25. Цену многократной визы в 2017-м подняли с $35 до $60, она действует в течение полугода. Также в стране существует пятилетняя многократная виза стоимостью $700.