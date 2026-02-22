 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Стоимость въездной визы в Египет вырастет с 1 марта

Стоимость въездной визы в Египет вырастет до $30 с 1 марта
Стоимость въездной визы в Египет вырастет с 1 марта и достигнет $30. Ее получают туристы, прибывающие в аэропорты Каира и Хургады. В прошлом году власти страны хотели увеличить этот сбор до $45, но передумали
Фото: Ed Giles / Getty Images
Фото: Ed Giles / Getty Images

Стоимость въездной визы для туристов, включая россиян, в Египет вырастет с 1 марта, сообщило издание Cairo 24 со ссылкой на документ Палаты туристических компаний и агентств страны.

Цена вырастет с $25 до $30. Эта мера, как ожидается, позволит повысить качество услуг, предоставляемых туристам, и конкурентоспособность египетского туристического направления, говорится в публикации.

Изменение затронет только туристов, прибывающих через аэропорты Каира и Хургады. Для гостей Шарм-эш-Шейха сохранится бесплатный 15-дневный «синайский штамп», но при выезде за пределы региона потребуется оплатить визу.

Еще осенью власти Египта хотели повысить стоимость въездных виз до $45. Этот законопроект был одобрен парламентом, но в итоге не был реализован. Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель компании VCP Travel Михаил Абасов тогда говорил, что эта инициатива подорвет конкурентоспособность страны как туристического направления.

Тогда же вице-премьер Алексей Оверчук отмечал, что Египет заинтересован в развитии отношений в сфере туризма и предложил расширить географию путешествий из России. 15% доходов туристической отрасли Египта — это доходы, которые получаются от российских туристов, пояснил он.

Вице-премьер сообщил о предложении Египта расширить географию туризма
Общество
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Египет возглавил топ самых популярных стран для отдыха весной 2025 года, сообщал РБК со ссылкой на данные агрегатора туров Onlinetours. На него пришлось 27,6% заявок, что на 5,6% больше, чем годом ранее.

В прошлый раз Египет поднимал цены на визы в мае 2014 года. Тогда стоимость однократных разрешительных документов на срок до 30 дней выросла с $15 до $25. Цену многократной визы в 2017-м подняли с $35 до $60, она действует в течение полугода. Также в стране существует пятилетняя многократная виза стоимостью $700.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Египет визы цены туризм
Материалы по теме
Эксперты назвали последствия подорожания виз в Египет для туризма
Общество
Египет повысит стоимость виз почти вдвое
Политика
В АТОР оценили планы властей Египта поднять стоимость виз
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Первое с 1980 года золото США в хоккее. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 21:10
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Сборная США почтила память погибшего Годро после победы на Олимпиаде Спорт, 21:00
Туроператоры заявили об отсутствии подтверждения подорожания виз в Египте Общество, 20:52
Обломок дрона повредил здание школы в Обнинске Политика, 20:46
В Вероне прошли протесты на фоне закрытия Олимпиады-2026. Видео Общество, 20:43
В Тегеране допустили новые переговоры с Уиткоффом на следующей неделе Политика, 20:23
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Бывший агент ЦРУ заявил о возможном ударе США по Ирану в ближайшие дни Политика, 20:20
Основатель ЧВК Blackwater начал работать на украинский дроновый стартап Политика, 20:03
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад Спорт, 19:55
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории зимних Игр Спорт, 19:54
Кравцов пообещал более практико-ориентированное обществознание в школах Общество, 19:50
Стоимость въездной визы в Египет вырастет с 1 марта Общество, 19:38